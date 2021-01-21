黏唧唧又難熬的2020年明明過去了，為什麼過年前的這個月仍然充滿撲朔迷離？霸王級寒冬姑且不談，變種病毒此起彼落，區域整合的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）與「中歐投資協定」還接踵而來，甚至搭配了一個難以想像的美國國會暴動。我相信所有人都和我一樣巴不得生活趕快回到正常狀態。對的，2020年就是一個COVID-19主導的疫情大年。從一開始的隔離封鎖到後來可喜復甦，年底又迎來了疫苗的問世，真的是九轉迴腸難以形容的一年。股票市場則像是一盒你在心煩時候突然出現的巧克力冰淇淋，既解了你的饞，還讓你意猶未盡，想繼續大口接著吃，但面臨著充滿未知的2021年，異想世界或許最適合形容它的詭譎難測。

在這個快速變化的世界中，我看見無論是華爾街或倫敦金融城金融機構發表的年度「Outlook展望」，內容幾乎都有志一同的充斥著多頭格局的看法。世界銀行（World Bank）今年公布的《全球經濟增長報告》也不遑多讓，內容認為這個疫情復甦雖然充滿壓抑，但全球的總體增長還是可能達到4%。不過世界銀行倒是刻意提醒了我們，全球經濟可能會邁向增長放緩的周期，我們即將迎來「A lost decade」（一個失落的十年）。縱然今年的局勢憂喜參半，我還是想以正面的思維展開我自己的異想天開。

首先，我相信COVID-19的影響肯定將持續到2021年。人們和企業之間的各種交互將以前所未見的速度不斷發展，這種演變將發生在科技、商業和醫療保健等各個領域，其中以生化科技提供創新解決方案的醫療新創公司，將成為大型製藥公司的收購目標。另外，我認為各種協助社會轉型的科技也將迎來春天，許多COVID-19之前的社會規範都將經歷巨大的變革，社會將比以往任何時候都需要遠程溝通、工作、購物和教育。諸如人工智慧、機器人、區塊鏈乃至5G的變革對企業和政府都會帶來顛覆性的大變化。

還有，電子商務大爆發必將持續，根據Statista的數據，電子商務銷售額在2010年只占美國零售總額的4.2%，但在2020年已經達到了16.1%。除此之外，美元將繼續走弱，跨國企業的相關股票有可能因為對美元具備避險作用而得到資金青睞。而利率的近於零，對於進行股利分紅的股票特別有利，據CNBC報導，美國有639家公司在去年第2季度宣布削減或暫停了分紅，這是自2009年以來的最高數字，隨著經濟繼續復甦，投資者將期待更多的股利支付，以替代收益率較低的固定收益工具。另外有固定收益保障的優先股也會得到更多的資金支持。

最重要的是2021年起，各國會開始端出大量的基礎設施支出法案，相關的材料、工業、能源，公用事業和電信服務會得到追捧。去年12月，川普簽署了價值9000億美元的紓困支出法案，拜登則希望在公路、電網和鐵路上再投資2兆美元的計畫。歐盟則剛剛批准了一個1.8兆歐元的預算。低利率意味著融資更加便宜，基礎設施的投資回報率在這個時候確實最有吸引力。

最後，廉價的資金將不在乎經濟增長的不能恢復，2020年的贏家很可能會繼續駕馭2021年的貨幣擴張浪潮。隨著疫苗的推出，經濟上的樂觀情緒正在喚醒野蠻精神，融資和資本市場活動將欲罷不能，對於管理大量流動性資金的金融機構極為有利。McKinsey＆Co的數據顯示，美國排名前10位的金融機構交易收入已經增長了1/3。但數位化轉變及對加密貨幣的迷戀，將迫使金融機構通過收購擴大資金規模，大者恆大的趨勢將讓大型金融機構獲利頻創新高，但規模不足的金融機構則可能面臨貸款收益縮水及違約風險的雙重壓力。

（作者為創投合夥人）