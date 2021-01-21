美國新任總統拜登入主白宮首日，中美台三方就已經第一輪交手。大陸外交部端出「制裁清單」，直指蓬佩奧、博明等川普任內美方友台高層，國台辦亦緊跟抨擊美台政治互動；台灣駐美代表蕭美琴打破外界看衰之聲，順利出席拜登就職典禮；而美方新任國安會發言人則首度發聲，批駁北京制裁「無效和消極」。

從一口氣推翻川普17項行政命令的舉動可看出，拜登執政的起手式看似「聚焦內政」，實際上更具有對外宣示美國內外政策重回「巧實力」路線的意味。二戰以來美國憑藉其硬實力的強大後盾，加上意識型態、文化輸出方面的軟實力優勢，兩者完美結合、嫻熟操作，一直是歷任總統的執政「法寶」，故約瑟夫‧奈伊將其概括為「巧實力」概念。

但4年前川普以「反建制」訴求勝選後，先是裹挾右翼民粹給「美式自由民主」一記亂拳，再高舉單邊主義反全球化大刀，砍掉美國作為「自由世界領袖」的招牌。這種風格延續到美中關係，川普對北京先禮後兵，經歷短暫「蜜月期」後立即端出「極限施壓」策略，最終把美中關係帶往經貿脫鉤、政治敵對的歧途，中方領導人亦把川普形容為一頭蠻牛。

拜登上台後，顯然要徹底糾正「蠻牛外交」對美國自身的傷害。重返世界衛生組織和《巴黎氣候協定》，就是重樹美國「世界領袖」地位，盡快恢復傳統軟實力；而取消對內部少數族裔的歧視性政策，則是為了穩定國內人心，以便美國社會共同抗擊疫情、復甦經濟，進而恢復硬實力。可見，拜登若要重新走回「巧實力」路線，前提是要讓美國的軟、硬實力盡速恢復，否則一切都是空談。

因此，在「休養生息、恢復實力」的最緊迫任務面前，拜登的亞太政策必然不會樂意、也不會蓄意製造各方的緊張對立。在上述邏輯下，重新解讀布林肯、坎貝爾上任前就中美、美台和兩岸三組關係的發言，就能清楚看出兩個重要訊號。

第一，美中關係會回到相互尊重的基礎，即便「競爭大於合作」的基調已成為美國跨越朝野的共識，但拜登政府絕對不會像蓬佩奧、博明那樣，採取以否定中共執政地位為前提的攻擊性對華政策。換言之，拜登時代的美中競爭，也是在相互尊重基礎上的軟、硬實力競爭，美方也會尋求一種非零和、有合作的美中競爭關係。

第二，美國的台海政策將會回到「和而不統、分而不獨」的路線，但在具體執行上面臨的困難和風險將遠遠超過預期。蕭美琴獲邀觀禮、布林肯重申對台承諾，這意味著拜登政府不存在「棄台」想法，台灣維持既有政治體制、國際參與的訴求，同樣會得到美方正面回應。

問題在於，2019年初以來，大陸對台「新時代統一路線」登上歷史舞台，而民進黨透過5年的執政也在台灣社會種下了「反中」政治氛圍。北京可以短期內「不武統」，但中長期「必統」目標絕無可能修正或放鬆。同樣，民進黨短期內可重申「維持現狀」，但漸進「去中、台獨」亦無可能改弦更張。而紅綠意識型態的南轅北轍，和美國的台海政策其實是存在深層次矛盾的。

拜登時代，中美台三角關係可望「穩字開局」，但三方要找到共同交集仍不容易！

（作者為智庫研究員）