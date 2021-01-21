總統蔡英文進入第二任期，按照過往經驗，她將逐漸進入跛腳。但蔡英文非常聰明，全力延後甚至消除跛腳的可能。關鍵動作有二，第一是遲遲不宣布內閣人事是否改組，讓行政院長蘇貞昌卡住桃園市長鄭文燦到中央歷練的懸念；第二是培養青年軍，為「後蔡英文時代」進行長線布局。

目前民進黨最有可能競逐2024的兩個人選都屬新潮流，一個是副總統賴清德，一個是鄭文燦。前者處境如同光緒，在蔡英文絕對權力的壓制下，只能學習鴨子划水；但長期不動聲色的結果卻也可能磨掉支持者的耐心與信心。

鄭文燦是四方看好民進黨問鼎大位之人，不過目前看來會被新冠疫情困住一段時間。鄭文燦的鋒芒暫息，對蔡英文是好事，因為她可以不必分心去防範這位新潮流大阿哥挾地方治理的高人氣行藩鎮割據的威脅。

更重要的是，蔡英文要為自己建立一支可長可久的禁衛軍，讓她在有朝一日必須退出權力核心時，仍具有影響甚至操控民進黨政治生態的能力。

身兼民進黨主席的蔡英文，日前出席黨青年部「國務青行動計畫」成果發表及授證儀式。別以為這只是個行禮如儀的活動，蔡英文在此首度公開揭露了她的規畫。

她說，希望民進黨地方黨部一半以上的主委是3、40歲的人，蔡英文甚至使用了「搶占」這兩個字來鼓勵年輕人，可見其企圖心之強。

如此看來，吳怡農「同額」競選台北市黨部主委，並不是蔡英文的一時興起，而是她顛覆民進黨傳統勢力的起手式。

事實上，在此之前，蔡英文已結合英系要角成立了放眼未來、鼓勵青年參政的「2050基金會」。

每位總統都知道要延續政治的生命力和影響力，就必須積極培訓自己的青年軍：2003年成立的「李登輝學校」，2011年開始舉辦「新時代青年班」；前總統陳水扁在2005年設立「凱達格蘭學校」，2007年開始舉辦「青年領袖研習營」至今；前總統馬英九在卸任2年後成立基金會，並透過「大九學堂」於2019年開始舉辦「青年營隊」。

然而，不同於上述幾位總統以「為國舉材」為宗旨所創辦的基金會、青年營等組織或是活動，蔡英文許給青年人的未來願景顯然更為實際。地方黨部與選舉動員關係密切，過往常是地方派系兵家必爭之地，蔡英文意圖以親自培養的嫡系青年軍，直接取代民進黨長期運作的傳統地方勢力，這是非常大膽的行動。

蔡英文向來在青年族群著力甚深。2014年的太陽花學運直接促成了她2016年執政，包括被拔擢為民進黨副祕書長的林飛帆，學運要角有多位出身自蔡英文的競選幹部；而戰力強大的青年網軍則助她打敗黨內競爭對手賴清德，以及2020順利連任。

這回，她更將手伸進了各地方派系的主場。如果民進黨人都惦惦不作聲，讓蔡英文趁著她在權力高峰時，將地方勢力進行乾坤大挪移，等到2024蔡英文卸任時，民進黨各大派系將會發現，小英青年軍已掌握大半兵符，未來不論誰擔任黨主席甚至就算出任總統，都必須受到蔡英文一定的制約；她將垂簾聽政，成為民進黨長遠的權力影武者。

蔡英文的「遠見」，恐怕會是民進黨的噩夢。

（作者為資深媒體人）