立法院在審查前瞻計畫特別預算時，針對要不要透過NCC編列155億元，協助5G得標廠商在2年半把原本1.6萬座基地台，擴增為3.9萬座，讓藍綠兩黨爭論不休，國民黨痛批此舉是圖利5G電信業者，民進黨則反駁稱此舉是圖利全民，增進國家在網路時代競爭力。

對此，政府表示如此會讓5G覆蓋率從50%躍增為85%，若用大白話就是5G網路高速高路上，只要國人有上網設備又繳費加入，那便可以在此狂奔上傳和下載。可是這裡面有個大問題，5G網路頻寬是全民共有共享，交給政府管理，然後政府收取業者競標權利金去經營，業者依約便得自費去建置基地台，好吸引用戶付費使用賺取利潤。

而現在政府透過NCC編列155億元幫業者建立5G基地台，表面上的理由是國家網路競爭力提升，但這本來就是業者要做的事，這就如同當初的高鐵，業者嚷嚷讓政府零出資，到最後是政府整個跳下去一樣怪異。

而且5G業者除了中華電信為國營事業民營化外，其它都是民營，那請問政府有必要用5G覆蓋率去幫民營業者建立基地台嗎，先不談圖不圖利問題，就以一般家戶要提升網路頻寬，也算增進網路使用方便和資訊教學，那是否也要政府出資，幫業者拉線到你我家中呢，然後你我就付錢給業者，業者只要等著收錢便好。

還有當政府在5G競標中收到數千億的權利金入庫，那只是說得標業者可使用標得的頻寬內做生意，有些像地上權意味，但地上物和整體設備仍是業者要自己去投資建置才能吸引客源，現在政府卻要拿出全民口袋中155億元幫業者建置生財工具，等於是政府出錢幫業者賺錢，那請問當初競標5G的評比是玩假的嗎，又或者乾脆回到電信局年頭，從早先的家用電話到5G全都政府一手包。

況且政府這麼做還有個大問題，建置後的基地台是誰的，政府可以拿大筆錢去協助民營電信業者增加營收，又可能帶動股價上漲嗎？請問監委此種要五毛給一塊的前瞻預算，在審計上合理嗎？

民進黨政府可仗著立院多數優勢，大手一揮奉送5G業者155億元鈔票，那往後6G是不是也比照辦理？還有，NCC本身是監督管理，現在卻成了5G業者的金主和協力廠商，角色有如豬八戒照鏡子，一旦有民眾陳情5G費用太貴，說政府有出錢要求降價，到時又該如何處理呢？

本來自由市場就該是企業自由競爭，台灣電子產業已是百花齊放，政府又何必多此一舉惹一身腥呢？

（作者為文字工作者）