防疫雙標！只准經濟.外交泡泡 台商春節泡泡破滅成次等公民？ 08:312021/01/22 言論 林映汶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫雙標！只准經濟.外交泡泡 台商春節泡泡破滅成次等公民？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球病毒變種.病例增加 陳時中卻只對陸有警覺 美可用外交泡泡送萊豬 台商卻沒春節泡泡回家 新冠肺炎需全面防堵 “泡泡”不能兩套標準 訂閱影音： 中時新聞網 美國總統富蘭克林羅斯福的太太，愛蓮娜羅斯福曾提出了30種基本人權，其中包括人人在各國的境內，有權自由遷徙居住。陳時中過去曾經剝奪小明回台灣的權利，現在竟又剝奪小明回家的權利。台商春節泡泡破滅，美國病情嚴重外交泡泡照樣來......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！ 防疫優先 台南六甲各寺廟春節大型活動停辦 不堪疫擊 桃園訂房閃退商家慘 #外交泡泡 #春節泡泡 #破滅 #羅斯福 #剝奪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸祭新規 核測陰性才准返鄉 04:102021/01/21 全球財經 社評／人民幣國際化可以更大膽 04:102021/01/21 焦點新聞 預測拜登對陸政策走向 日學者：除貿易戰外衝突都會加劇 12:122021/01/21 財經 替被網友洗版的馬文君緩頰 江啟臣：台美關係應務實與永續 18:192021/01/21 政治 配合防疫 麻豆區宮廟春節大型活動、5月麻豆香繞境取消 17:062021/01/21 寶島 豬肉價漲不停 國民黨怒轟：農委會無能、陳吉仲不適任 11:102021/01/21 政治 《經濟》防堵疫情 蘇貞昌籲落實旅運、大考等防疫措施 15:572021/01/21 財經 紫南宮盛事 呷丁酒改送調理包 04:102021/01/21 地方新聞 尾牙掰 觀光飯店苦吞退訂潮 04:102021/01/21 財經要聞 禁桃令連爆 鄭文燦籲防疫同心 04:102021/01/22 焦點要聞 台美供應鏈重組 2月對話 04:102021/01/21 財經要聞 言論熱門新聞 齊評天下：石齊平》拜登能阻止中美一戰嗎 - 名家 - 言論 練鴻慶》羅智強出手，陳柏惟秒變俗辣 - 尚青論壇 - 言論 彭蕙仙》蔡英文布局禁衛軍 - 觀點 - 言論 時評》丐幫與梟雄 - 短評 - 言論 蔣德綱快評》法界百官行述，有雷喔 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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