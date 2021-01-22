全球病毒變種.病例增加 陳時中卻只對陸有警覺 美可用外交泡泡送萊豬 台商卻沒春節泡泡回家 新冠肺炎需全面防堵 “泡泡”不能兩套標準

美國總統富蘭克林羅斯福的太太，愛蓮娜羅斯福曾提出了30種基本人權，其中包括人人在各國的境內，有權自由遷徙居住。陳時中過去曾經剝奪小明回台灣的權利，現在竟又剝奪小明回家的權利。台商春節泡泡破滅，美國病情嚴重外交泡泡照樣來......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！