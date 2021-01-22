司法院長許宗力1月20日深夜宣布涉及與富商翁茂鍾往來者「全面清查」，3個月內完成報告，為這樁司法史上牽連最廣的《百官行述》展現司改決心。

紡織富商翁茂鍾與前公懲會委員長石木欽長期不當往來，2019年石木欽辭職下台，去年遭監察院彈劾。然而，此案餘波盪漾，監察委員王美玉調查發現翁茂鍾27本筆記本記錄與檢、調、法官高層的往來記錄，宛如現代版《百官行述》，人數多達兩百多人，情節嚴重者40人，重創台灣司法改革形象。

《百官行述》記錄康熙帝國官員貪腐惡行，太子與八阿哥都想以此威脅百官聽命自己，後遭四阿哥攔截燒個精光，康熙得知此事廢太子，避免一場宮廷亂鬥。

細查翁的《百官行述》所列舉多為飲宴、球敘、收禮（補品與自家生產的襯衫），實屬禮輕情義重，很難認定有對價關係，有些人根本與翁素未謀面，或僅是餐會上換名片而已，於是成為此次司法圈「牽連甚廣」的負面印象。

這其中當然也有飲宴頻繁者、買賣翁自家公司股票而從中獲利者，甚至不排除有與審判案件相關聯者，這些都必須盡快釐清，重新檢視案卷，務求毋枉毋縱，給社會一個交代。

至於1995年發生的銀行貸款訴訟，翁茂鍾靠司法界人脈護航，迫害銀行員諸慶恩家破人亡的不幸，司法院長許宗力可不能以時代不同而敷衍搪塞，也不能以涉及《百官行述》者多已退休、離任為由，必須嚴查不法，追究退休禮遇。不然，我們要司法改革幹嘛！