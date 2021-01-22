全國首位慘遭罷免的直轄市議員王浩宇發出聲明，在臉書社團「我是中壢人」貼文「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，民進黨則譴責國民黨動員造成政治對立，此舉不僅是「對黨不對人」，也讓公民罷免淪為「命題錯誤」。

中國名家公孫龍著名的「白馬非馬論」，由於設定「黑馬是馬」，進而推論「白馬不是黑馬」，於是造就「白馬就不是馬」的最終結論。民進黨因王浩宇遭罷免的「命題錯誤」，恐怕已是褻瀆民主深化精神。

2020年高雄市長韓國瑜罷免風波揭開序幕，爾後掀起一連串的政治動員，不論市長、立委、議員等經由民選的公職人員，都不再有任期保障的豁免之權，畢竟此為憲法賦予的基本權力。如今民進黨指責國民黨沒有遵守「利益迴避」，卻淡化了2019年所發起的的公民割草行動，一場韓國瑜市長罷免連線了民進黨及其側翼，現在抗議政治力介入罷免，恐怕又是另一雙標行徑。

回顧王浩宇負面爭議罄竹難書，從綠黨轉民進黨不僅沒有改弦易轍，舉凡羞辱原住民族、煽動仇恨、網路霸凌，甚至誣陷時代力量黨工藏毒；罷王團體不僅只有國民黨人士，其實也包含了民眾黨、時代力量、無黨籍以及中間選民，民進黨卻將「罷王行動」以政治惡鬥取代公民自主，顯然已是命題錯誤。

民進黨勿讓公民罷免淪為「命題錯誤」，民主深化不該帶有雙重標準，如果政治人物不能嚴以律己，能怪動員對決促成公民自覺?

（作者為新聞研究所學生）