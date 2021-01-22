網路熱播法國劇集《亞森羅蘋》，首集即安排怪盜運用巧思潛入羅浮宮，在拍賣場上奪走價值連城的珠寶首飾。影片在巴黎實地拍攝取景，劇情錯綜複雜，加上首位非裔亞森羅蘋等話題，引起高度討論。

其實這個版本並非改編原典，而是虛構一位現代俠盜，本身就是亞森羅蘋的崇拜者，一切手法都師法他的偶像，巧合到連辦案員警都覺得是在開玩笑，但他故意漏出破綻，有其用心。

原來主角的父親在25年前被人誣陷入獄，理由便是盜取珠寶，他不堪蒙冤，在獄中上吊，並遺留一本充滿線索的《亞森羅蘋》，主角堅信父親的清白，數十年來苦讀經典，就是為了找出真相，直到當年人間蒸整發的珠寶再度出現，謎底若隱若現，主角及其家人的安危，卻愈來愈凶險。

一齣看似老掉牙的經典，卻在創意人的巧思下再度復活，贏得新舊書迷、影迷熱愛，不得不佩服製作團隊的用心，又讓人不免恨鐵不成鋼：為何台灣不能？按理，台灣自1987年解嚴之後，環境愈趨民主自由，創作題材百無禁忌，怎麼一晃眼30多年過去，總是差那麼一「氣」，只能望日劇、韓流、陸劇興嘆？

就以最近水墨大師黃君璧被盜作品現身拍賣市場的新聞，與《亞森羅蘋》便有許多雷同處，同樣是過了25年法律追訴期，同樣是失竊多年後再度現身，當法官及新聞鎖定擁有者的刑責之際，那位逍遙法外的「神偷」卻始終乏人問津，中間有多少故事？掮客如何穿針引線？政商名流在檯面下又有多少見不得人的動作？其實大有學問。

若再以東方畢卡索、傳奇水墨畫家張大千為例，去年才剛以17.6億元拍賣紀錄，奪得「最暢銷中國藝術家」頭銜，近8年來作品總成交金額超過170億元，年均成交金額達21.5億元，紀錄相當驚人。

張大千畫作成為雅賊覬覦對象已有很長一段時間，包括《春山雲瀑》、《擬唐人秋郊攬轡圖》等曠世名作，從畫作完成、被盜到現身拍場，每一次都成為新聞，萬眾矚目 ，直到專偷這些名作的「盜帥」、黑金城落網，被判重刑，事件才算告一段落。只可惜斯人已逝，否則中間來龍去脈，乃至他在彼岸的行跡，都必有故事可說。

再者，台灣有不少黨國大老，生前即珍藏許多名貴書畫，自身的筆記、公務文書，信手捻來，亦是墨寶，卻因子女多半移民他國，晚年孤身一人，一旦壽終，即有識貨「雅賊」前來搜括，直到相關文物到了拍賣場上，始為其家屬得知。

上述在台發生的盜寶情節，若經過編劇巧思，必能成為引人入勝的IP，畢竟以文化差異而言，「亞森羅蘋」不見得適用於台灣，反倒是發生在台灣的諸多真實情節，乃至奇人奇事，都有可觀之處，又何需借鏡西洋經典？值得本地創作者挖掘。

倒是最不缺稀世珍寶的台北故宮，據傳，10多年前《達文西密碼》風靡全球之際，就有人提案拍攝類似「故宮密碼」的超級大片，並延請名作家擔任編劇，故宮卻去函阻止，表示該單位向來管理嚴謹，別說監守自盜，其滴水不漏的保全系統，任何偷盜行為斷無可能發生，「故宮密碼」遂成紙上談兵。

由此看來，可知並非台灣創作者、製作方不夠努力，若這些一級單位都如此缺乏想像力，且堅持本位主義，別說拍一部史詩級大片，就連小製作「那些年在故宮發生的小事」，恐怕都是不可能的任務。