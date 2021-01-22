川普政府交出政權前夕，拉高對中國對抗姿態，原國務卿蓬佩奧取消美台官員往來限制，國家安全顧問歐布萊恩提前21年解密《美國印太戰略框架》，突出台灣在「第一島鏈」中的戰略位置。拜登政府將如何重整美中關係，應是對外政策的重中之重，台灣無疑將是其中的關鍵。對大陸而言，2021年既是「十四五」規畫開局年，也是中共建黨百年，是非常重要的一年，如何調整處於歷史低點的中美關係，也倍顯重要。

大陸強調兩岸融合發展

大陸日前公布2020年經濟數據，GDP正成長2.3%，成為全球唯一正成長的主要經濟體，經濟總量首次突破100兆人民幣，與美國一起成為全球唯二的「百兆元級」經濟體。相較之下，美國2020年的GDP，國際貨幣基金（IMF）預測將下滑4.4%。屆時大陸GDP占美國的比重將升至約75%，超過1990年代中期時巔峰的日本，成為歷史上經濟總量最接近美國的經濟體。

中美之間的此長彼消，既考驗雙方決策者的戰略眼光和定力，也考驗地處戰略要衝的台灣。在複雜多變且高度緊張的大背景下，台灣應善用拜登上任這段至關重要的「窗口期」，爭取緩和當前台海緊張態勢，主動探索重塑建設性兩岸關係的可能，避免淪為新一屆美國政府對中國戰略競爭下的犧牲品。

其一，在兩岸關係問題上避免挑動大陸的神經，慎防兩岸之間甚至中美之間產生戰略誤判。

過去一年，隨著中美關係降入近40多年來的最低點，雙方在台灣問題上「互刷軍事存在」的頻率明顯提高。川普執政4年期間，美國對台軍售高達11次，僅2020年一年時間，美國海軍軍艦就13次航經台灣海峽，大陸軍機進入台灣西南空域達380多架次，在如此緊繃的神經下，台灣任何一個非常規動作都有可能打破這種動態平衡。儘管外界普遍認為拜登政府對中政策將回歸理性，他競選時的言論也表明「遏制中國」並非其政策優先方向，但在台灣問題上做出明顯改變的可能性並不大。

大陸近期從涉台部門官員的講話到兩岸智庫學術論壇，都強調兩岸和平發展、融合發展，主張「武統」的聲音明顯下降。在大陸有意為兩岸緊張局勢降溫，拜登政府現階段也未就台灣問題採取新動作之際，台灣應抓住這段「窗口期」，重新盤整兩岸關係。

盡快恢復兩岸人員往來

其二，應理解疫情下大陸經濟仍能強勁復甦，及兩岸政治關係緊張，經貿依存度卻不降反升的現實，把握大陸進入「百兆元級」俱樂部的發展機遇，探索大陸「十四五」時期將創新置於核心地位的條件下，兩岸企業界深化合作的可能。

據大陸海關總署公布的數據，2020年兩岸進出口貿易額同比成長14.3%，顯示疫情下兩岸經貿依存度反而更加緊密。在大陸已經完成《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）簽署和「中歐投資協定」談判的當下，若台灣不能盡快融入區域經濟一體化，甚至企圖經濟對陸脫鉤，則恐將與未來數十年的世界經濟發展大勢背道而馳。

目前看來，大陸短期內仍將是世界經濟最主要的增長極，在疫情防控已經常態化的當下，台灣應正視大陸拋出的橄欖枝，從恢復兩岸「小三通」等具體議題入手，探索兩岸經貿往來正常化的路徑。

大陸全國政協主席汪洋日前發表最新對台講話，稱「要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇」，這是繼「十四五規畫」涉台部分強調「三支持」後，大陸又一次表述深化兩岸經濟連結，兩岸「融合發展」不再只是原則性的宣示，將落實到具體的政策，其中蘊含的兩岸合作機會將更多。

其三，應正視兩岸民間恢復交流交往的訴求，推動兩岸非政治議題去敏感化，為後疫情時代兩岸民間正常往來發揮正向作用。

兩岸疫情防控第一階段表現都不錯，待變種病毒帶來的第二波衝擊妥善因應後，應盡快恢復人員正常往來，這不僅是兩岸民眾的需要，更是後疫情時代台灣深化全球跨境交流互動所需要的。