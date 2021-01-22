前公懲會委員長石木欽爆出與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，監察院、法務部、司法院均稱將全面清查。繼中華人權協會發表譴責、追究外，台灣陪審團協會亦批評司法內控機制失靈，司法院長許宗力應出面道歉，甚至下台，並主張司法審判應採陪審制，杜絕法官收賄。

這個法界的《百官行述》，爆出40名司法人員與富商不當飲宴、受贈襯衫與補品，甚至尚有司法系統遮掩證物，涉及官官相護，更讓人臆測，有多少案件已然因此有錢判生、無錢判死，簡直是打臉蔡英文總統在民國106年啟動的司法改革，此一弊病是總統還是司法院長應負政治或法律責任呢？

首先需先釐清此案業經調查，也經當事人承認。司法清廉首須貫徹「利益迴避」，並避免「瓜田李下」的疑慮；可是令人擔憂的是，竟有相關調查以「受惠資料出現次數未達5次以上，並非頻繁」，作為行政調查範圍限縮的參考標準。鑑此，建立判定違反司法倫理的統一標準迫不及待，並應接受社會各界的檢視。

其次，這是集體司法貪汙，不能就此雲淡風輕，應確實找出司法系統的病因對症下藥。雖然司法院院長許宗力聲明，涉案20名法官的不當行為都是發生在10多年前，然而他們的行為竟然延續10多年，難道不是嚴重的司法問題嗎？難道沒有包庇、護短嗎？許院長雖認為相較過往的司法風紀陋習，現在已有不同，但究竟不同在哪裡？捍衛司法絕非口號，而是制度的變革，以及違反制度強烈追懲的決心。

台灣陪審團協會上午舉行「司法內控失靈 陪審可治司法沉痾」記者會。（趙婉淳攝）

尤其官方調查報告所指「飲宴應酬5次、收受餽贈3次、收受3次襯衫」怎會屬於合理的日常消費？部分資深人員還喊冤，表示雖曾5次以上收受該富商襯衫，但與其並無私人往來。那難道收受都是公務往來？若是，所涉利益衝突更是明顯，也更符合《公職人員利益衝突迴避法》規範的迴避事由。

依據《公職人員利益衝突迴避法》第4條所稱「利益」，包含財產上利益及非財產上利益。此案多屬第2項第4款「其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益」，但該規定並未匡列額度，亦即饋贈禮品及飲宴招待，受領者獲有金錢或具有經濟價值已足。雖然「日常消費」並不存在適法的禁止行為，但《公務員廉政倫理規範須知》第三點明定「市價在新台幣500元以下」且「偶發而無影響特定權利義務之虞時，才得受贈之」。

更何況《公職人員利益衝突迴避法》第12條規定：「不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。」又第13條也規定關係人亦同，甚至只要不循法定程序，無須至違法程度，即使「不當影響」也屬構成。因此，有必要盡速處理違反司法倫理者，避免司法威信遭到汙名化。

事實證明，當年蔡英文總統親上火線擔任司法改革召集人，現在看來，並沒有回應人民對司法人員操守及判決品質的期待。其實，依據憲法第40條並未賦予總統司改權，憲法第44條也未賦予總統單就一院的協調權；又憲法第77條更未賦予總統最高司法權去帶動通案革新。司法權貴在超然中立、超乎黨派，過去總統可說改革司法，今日弊案連連則應探討是否肇始於當年干涉司法所產生的後遺症。

蔡英文總統主持司改國是會議總結會議。（總統府提供）

至於司法院是否引進陪審團制度，先讓人民負責有罪與否的認定，才讓法官進行罪刑裁量；或者引進德國專家參審制度，讓外部法界專家學者參加並監督審判，見仁見智。但至少有必要改善目前選拔法律素人，名為人民參審，實為法官壟斷的機制。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）