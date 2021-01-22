蔡總統周三在民進黨中常會發言挺黃捷，要求黨要有作戰模式，「這局一定要守住」。小英要守住哪一局？當然是2022縣市長選舉這一局。唯恐罷免王浩宇和黃捷連莊，藍營「割萊委」行動如雨後春筍，勢不可擋，割完萊委勢必割執政黨，不守住這局，民進黨將兵敗如山倒。

開放萊豬導致蔡政府失民心，國民黨視罷王為萊豬首戰，接著要割萊委。但罷王過關，國民黨最多只是點火，若不是反萊豬民意沸騰，星星之火豈可燎原。

蔡總統要守住這局，守不守得住，還要視天時地利人和。罷王和罷捷其實不能相提並論，前者，王浩宇是自走炮，靠聲量竄起，言行爭議性非常大，加上選區結構偏藍，罷王相對容易。後者個人爭議性較小，主要在對罷韓報復，加上選區結構因素，罷免過關難度較高。

照說民進黨籍的王浩宇更需要關心，綠營卻袖手旁觀，冷眼看笑話。罷捷過關不容易，蔡主席卻有不能放任不管的危機感。顯然民進黨感受到民意反撲的壓力，罷捷一旦過關，連鎖效應最終將衝擊民進黨。

罷免案應是「修復機制」，而非「報復機制」，民進黨應該先自我檢討，不該從對立角度看問題。民進黨指責澎湖、雲林、苗栗等縣針對桃園疫情緊張頒布「避桃令」是「製造對立」，但始作俑者國防部說官兵不能染疫，一定要超前部署，這就是高度了。

小英救黃捷是大炮打小鳥，看來民進黨緊張了。