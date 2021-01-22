台灣幅員不大，憲法雖明定地方分權，但由於歷史因素，是一個由中央政府說了算的體制。中央集權集錢，地方重大建設多須向中央申請補助才能推動，例如：各地果菜市場和屠宰場多半老舊不堪，但中央政府鞭長莫及，從不關心，地方無力整建翻新。中央若能對地方一視同仁，地方乃可均衡發展；若中央偏頗徇私，問題就會如雨後春筍，沒完沒了。

配合政策越多補助越多

雲林縣長張麗善日前受訪時對農委會主委陳吉仲開轟，批評農委會已淪為民進黨的輔選工具。張縣長舉例，西螺果菜市場改建案，縣府提2億元預算向農委會申請補助，卻遲遲沒有下文。但去年底陳主委陪同某立委去西螺，卻逕自宣布給西螺鎮公所1.5億元改建市場。另外，農委會去年底宣布，對嘉義縣朴子補助20億元巨款興建新式屠宰場；但雲林縣屠宰業是嘉義縣的好幾倍，張縣長想升級屠宰場，卻盼不到中央協助。陳主委回應媒體時撇清，說農業不受政治影響，「只要有提出正面的，我們絕對會全力來協助。」

是這樣嗎？藍營的張縣長為西螺提出市場改善計畫，農委會不理，要等主委陪綠營立委訪問綠營執政的西螺時，再將補助功德做給綠營。去年底農委會決定以巨款補助改建屠宰場時，選擇的又是綠營執政的嘉義縣。陳主委日前視察嘉義市，面對藍營縣長和立委請求補助屠宰場改建時，回應說百億養豬基金已編列42億元用在屠宰通路上，但「配合政策越多補助就越多。」

2019年，嘉義縣養豬頭數為30多萬頭，在6個養豬大縣（市）中名列倒數第2，和列名最後的高雄市相去不遠。雲林縣高達150萬頭，是嘉義縣的4到5倍，但農委會卻給嘉義縣20億元補助，只給雲林1.5億元，完全不符「比例原則」和基本邏輯。難道就因為雲林是藍營執政，嘉縣是綠營執政？而給雲林的1.5億也只是給了綠營執政的西螺鎮，非常明顯是要拉抬民進黨執政地區的施政成果，並抑制在野黨的績效。

不但如此，嘉義市提出補助要求，陳吉仲不置可否，卻強調「配合政策越多補助就越多。」這是在暗示兼威脅嗎？縣市若不配合農委會的政策，例如提出或修改縣市自治法規阻擋「萊豬」進入，就別想獲得或只能獲得少少補助？所以，以後大力補助綠營縣市時，就是有道理的？難道，這就是經常將「不要泛政治化」掛在嘴上的陳主委領導農委會施政的特質？

國家就是我家的黨天下

豈止是農委會如此，看看行政院長蘇貞昌如何對待韓國瑜主政下的高雄市：一個並不複雜的「愛情摩天輪」，只因為是韓國瑜的競選政見，民進黨先是冷嘲熱諷，接著逮到機會，硬是不提供最合用的土地給高雄市政府，讓這個明明有幾家外商表達高度投標意願的觀光建設胎死腹中。其目的無他，就是要卡死韓國瑜，讓他的選舉政見落空，然後譏諷他打高空、畫大餅，卻無執政能力。

韓國瑜被罷免後的補選中，蘇貞昌院長立即承諾，將以4000億元協助高雄建設，為陳其邁造勢的意圖明顯。反過來看，馬政府主政下的行政院，對當時在野黨陳菊主政下的高雄，總是以「中央地方一體」原則，充分支持其各種建設，甚至「地方建設配合款」的分配比例，還略超過扁政府時代，看不出任何徇私政黨的狀況。

這種以國家資源遂行政黨私利的劣質民主，短期間當然有政治效果。當年，國民黨政府為進入世貿組織（WTO）開放美國火雞肉進口時，農民就激動示威，到國貿局丟得局長蕭萬長滿臉雞蛋汁液。這次蔡政府開放進口美國「萊豬」，要是在早年，大批豬農們恐怕早已上凱道、衝到行政院了，但迄今卻不見農民團體示威，顯然和陳主委所說「配合政策越多補助就越多」有直接關聯，民進黨政府的「治術」顯然高於國民黨。

但是，這種「國家就是我家」的「黨天下」私心，在經濟上將扭曲資源的有效分配，讓資源使用效能降低，影響經濟發展；在政治上將惡化政黨對立、朝野相互掣肘，不利整體施政，地方民意不受中央政府尊重，民眾也會反彈，降低民眾對中央執政黨的支持度；在社會上也會分化人民，無法團結國人對抗疫情等對社會發展不利之事件。民進黨的選舉技巧與統治術短期或許有效，長期而言對國家絕對是傷害。