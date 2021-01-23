中華民國眷村資源中心2020年10月在龜山憲光二村揭牌，該中心蒐集眷村相關研究論文、專書，並提供眷村主題繪本與教育資源，促成全國眷村知識串連與交流。大溪太武新村823炮戰故事館也在昨日啟用，不少老兵到場，回顧當時大時代的故事。

桃園市長鄭文燦說，市府活化、保存眷村，獲得榮民榮眷基金會肯定，挹注250萬元合作設立「中華民國眷村資源中心」，將以蒐集、教育、交流、推廣、跨域為使命、教育推廣為核心。

因為眷村文化節開跑，憲光二村內一幅巨大的國旗，以過去眷村門板拆下後重新拼裝、彩繪而成，以門板製成國旗，希望民眾感受過去眷村的「沒有國哪有家」精神。國旗也吸引不少民眾打卡，直呼「超有眷村味」。

大溪太武新村眷村文創園區開園時，乘載老兵記憶的823炮戰故事館也同步啟用，以「反省戰爭」為核心思想，利用影音、模型與互動裝置，呈現戰時、戰後的多元視角。不少同鄉會老兵相繼到場支持，回顧那段戰火連天的過去。

為增加臨場感，823炮戰故事館外觀先是還原太武新村原有風格，呈現美式獨門獨戶的眷舍格局，館內也針對戰爭歷史脈絡盤點，梳理軍民生活的艱辛與血淚。除文字講解外，也透過模型、影音展現戰火無情的情境，更加入互動裝置，讓民眾身歷其境。