110年大學學測於1月22日、23日登場，因為是舊課綱的最後一場學測考試，加上111年的學測出題方向以素養考題為重，且學習歷程取代備審資料，因而這場隸屬舊課綱的末代學測備受關注。

大考中心前主任張茂桂因為109年學測的數學滿級分人數達14489人，占了全體考生的11.22％而請辭下台，學生們莫不詢問筆者，今年學測數學科題目會不會出很難？

難不難的數學名詞就是「難易度」，高分組學生答對率加上低分組學生答對率再除以2。難易度的範圍在0至1之間，通常難易度在0.5以下的題目就會進行學生學習迷思的盲點探索。

以國中教育會考數學科選擇題為例。104年會考難易度在0.3以下題目有兩題，爾後沒有任何一年的題目在難易度0.3以下，也就造成A等級的門檻分數一路從76.2分攀升至81.73分。109年會考A等級的分數再度降回78.46分，原因在於非選擇題的難度較往年大幅提升，學生作答普遍不佳。

109年大學學測數學科的鑑別度極佳，但是15級分的人數多到滿出來，問題根源就在於「難易度」與全部考題都是選擇題所致。提升「難易度」不是加入一、兩題超難題就會奏效，而是要將整份試題的設定標準全數提升；因為國中會考、大學指考有非選擇題，計算過程會不會寫一翻兩瞪眼，猜對的運氣成分會大幅降低。

有人說，學測的初衷本來就只是個入學門檻，鑑別度佳代表這份試題有效區分高分組與低分組學生，高分組學生全部擠成一大塊不是學測的錯。但是大家千萬別昧於事實，少子化的浪潮下學測就是篩選學生的把關機制，超篩、海選一堆學生進入第二階段的面試、口試，人人有希望，個個沒把握，學生全台奔波不但勞民傷財，更讓面試、口試的品質與公平性讓人質疑。

而學測考題的問題豈止數學科！近幾年的國文科試題變成「萬言書」，標榜跨領域的題型千奇百怪，徒有難度，卻完全沒有鑑別度。考題素養化再加上國寫的作文成績比例高達五成，與選擇題的配分比重完全相同，國文變成「沒範圍的考試」，有念沒念都差不多，成為學生們心中認為投資報酬率最低的一門學科。

109年學測國文科的頂標和前標同為13級分，74％的學生都拿到十級分以上，題目很難，但完全分不出孰優孰劣，正是鑑別度出了大問題。

本該嚴謹的大學升學考試，難易度與鑑別度成為一場笑話，俄羅斯輪盤轉到哪一科要分數大放送，學生要有實力也要有運氣。學生高中三年窮忙一場，那份無奈感與無力感只有感同身受的父母與老師最明暸。

（作者為國中教師）