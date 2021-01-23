有一種緩解疲勞的飲料最近猛在電視上打廣告，女主播和攝影師一再出包的脫線表現，在廣告中打出「你累了嗎？」的台詞，傳達了現代人面臨精神與情緒疲憊時的荒唐反應。

這則提神飲料的廣告正好適用現在的蔡政府，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，還有一堆內閣閣員的表現，還真的好像那些失神凸槌的廣告演員，做出一些讓全民傻眼的荒唐舉動。

日前，蘇貞昌率領衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲等內閣官員，一起到台北市一家知名的牛肉餡餅店大啖豬肉美食，還邀請媒體到場拍攝，用意是要推銷健康安全的台灣豬肉，為本土豬肉加持宣傳固然是好事，但那滿桌的豬肉料理，卻和蔡政府強行通過立法、開放美國萊豬進口的政策根本八桿子打不著關係。

諾貝爾獎得主李遠哲最近宣稱，「糖還有硝酸鈉，都是毒品，為了保鮮，我們還是放一點、大家還是吃；而萊豬在一個限度下，應該是沒有問題」的論點，也引發國人譁然。

如果蘇貞昌與內閣閣員，還有大諾貝爾獎得主都要為美國萊毒豬背書，那應該是在攝影機前排排坐，帶頭表演吃萊豬給全民觀賞，以示政府進口萊豬的政策沒有錯誤，而不是拚命吃沒有萊克多巴胺安全顧慮的台灣豬，然後宣傳優良的台灣豬，結果百姓還是不知道自己何時會誤食到連這些政府大頭都不敢吃的美國萊豬。

看著這些蘇內閣閣員的集體吃豬肉秀，真的讓人覺得想說一句「蘇貞昌，你累了嗎？」然後趕緊大灌幾口提神飲料，接著告訴人民，應該如何面對不知躲在何處的美國萊毒豬。

整個蔡政府面對萊豬進口的話題，簡直可以用手足無措來形容，說好了不讓學童，軍人，國家運動員吃萊豬，但碰上在野黨提到國會立法，執政黨卻封殺了學校營養午餐禁用萊毒的條文，然後政府主管部會全面拒絕進行「萊豬標示」的逆向操作模式，擺明了想要偷渡萊豬，讓美國萊毒豬進入台灣市場於無形。

今年元旦，蔡英文在公開談話中說會用最謙卑的心情面對萊豬問題，期盼國人體諒。她搬出了自己最擅用的「謙卑」口頭禪，卻還是讓對解決面對萊豬之毒的頭痛問題無解的百姓感到困惑與無奈。蔡英文用開放萊豬進口，以及全民的食安健康威脅，換來了什麼了不起的外交成就？

蔡英文自知處理萊豬事件的態度過於鴨霸，用完全執政的優勢霸凌了全體國民，日前又說要在農曆年節期間下鄉說明萊豬政策，像這樣輾壓國人的食安權益，事後再來企圖緩和人民的憤怒情緒，擺明了也是跟蘇貞昌一樣打混扯談，真的讓人同樣地想問蔡英文一句「你累了嗎？」

其實，蔡英文與蘇貞昌等人一連串脫線的言行，不僅得依賴提神飲料來幫助清醒頭腦，更應該跟漫畫「多啦A夢」裡的卡通人物一樣，好好的吃幾塊「誠實豆沙包」，再說出心裡的老實話才對啊。

（作者為資深媒體人）