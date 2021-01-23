司法院院會22日通過涉外民事法律適用法，保障我國國民與本國法未承認同性婚姻的外國人，也可以成立婚姻關係，但是修法不涉及大陸地區。翻譯成白話文，意思就是，台灣以法律保障跨國同婚，「但如果伴侶是大陸人，沒門兒，你們就繼續慢慢等吧！」

為什麼司法院這次修法不涉及大陸地區？司法院的說法是，「兩岸同婚部分，因涉《兩岸人民關係條例》，不在這次範圍內。」

《兩岸條例》的主管機關陸委會則說，「在兩岸同婚部分，兩岸同性伴侶之結合，依兩岸條例及第748號解釋施行法已有法律規範基礎，惟尚涉及入境事由、面談機制、登記程序等問題，各機關意見有待進一步整合，未來本會將配合行政院指示，與相關機關進行後續研議評估。」

令人好奇的是，所謂的「入境事由、面談機制、登記程序」，難道其他的外國同性伴侶就沒有這方面的問題？同樣都是同性婚姻，為何對大陸同性伴侶就設下重重限制？

依照陸委會的邏輯，由於台灣對陸籍配偶設立「機場面談」制度，要求雙方先在大陸結婚領證，經海基會文書驗證，陸配才得以申請團聚簽證赴台。陸配入境台灣時，移民官在機場進行面談，通過後陸配得以入台辦理結婚登記。然而，大陸同婚尚未合法，兩人無法在大陸先結婚，因此後續的流程直接被卡住。

還記得2019年5月17日立法院通過同婚合法化時，各界批評蔡政府為德不卒，只讓台灣同志和世界上其他28個承認同婚合法國家的同志結婚。但司法院以實際行動，花了快2年的時間，「邀請各界代表及學者討論，並參考美國及英國等法律，修正涉外法律」，讓跨國同婚合法。

事實證明，事在人為。司法院都可以克服萬難、整合相關機關的意見「修正涉外法律」，反觀陸委會這2年又做了什麼？為何無法修正《兩岸條例》？把原因推給「各機關意見有待進一步整合」，會不會太牽強了一點？這難道不是主事官員懶政、怠政？

說白了，只要面對大陸，蔡政府的「人權」就會出現兩套標準，劣跡斑斑罄竹難書。

從去年新冠疫情後，滯留武漢台胞遲遲無法返台，包機方案一波三折。防疫指揮官陳時中活生生拆散兩岸聯姻家庭，迫使小明、大明滯留大陸逾半年，有家歸不得，荒廢整整一個學期的課業，剝奪他們的受教權，父母也到處陳情請願，但陳時中不但毫無愧疚之意，還在記者會中強硬回應，「沒有補償的問題」。台籍太太懷孕九個月即將臨盆，希望陸籍先生能來台陪產，但陳時中只冷冷的說，「想念丈夫的話，妳可以去大陸生。」

司法院22日修法開放跨國同婚，記者會主題是「沒有誰能將愛情劃界限」，但極其諷刺的是，在面對大陸時，不知道是誰給陸委會和相關單位的權力，剝奪兩岸同性伴侶的合法結婚人權？