台灣前些陣子流行大陸的「宮鬥劇」，內容雖各有側重，但基本格局就是眾家嬪妃，為了搏取皇帝的愛寵，各自施出不同的手段，對可能的敵手造謠、嘲諷、貶抑，而吹捧自家是如何如何的效忠於皇帝，甚而連結外在勢力，塑造假象，以爭取皇帝的寵信。

這種「宮鬥劇」，本都是虛構的，編劇者無非是想強調或譏諷人心的詭詐及權力欲望而已。但卻也有幾分真實性，人性的卑劣與權力的爭逐，不但古今同轍，且戲內戲外，若合符節，正在台灣隆重播映中。

駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮的事，就是非常明顯的例子。美國爸爸，就等於是「宮鬥劇」中的皇帝，誰能巴結得了他，受其寵信，就能鞏固住自己的陣腳。藍綠兩黨，一如爭寵的嬪妃，不是拚命貶抑對方，就是拚命吹噓自己，其手段的激烈、黨羽的固結，再加上各自援引的外在輿論勢力，就活生生的展現出「宮鬥」的樣板。

平心而論，這樣儀式性的典禮，所有參與的賓客，應是都有接獲邀請的，至於邀請函是如何到手的，又何須追究？重要的是「志在參與」，既有「參與」，總是件好事，值得期待，國民黨錯在過度貶損；但「參與」未必就代表會有多大的實質意義，也無須過分沾沾自喜，民進黨錯在過度吹噓。在野的國民黨吹毛求庛，執政的民進黨吹誇渲染，只不過是一樁芝麻大小的事，居然勞動到藍綠雙方的支持者相互詬罵、惡言相向，彷彿就成了天大的事，說真的是全無體統的。

兩黨骨子裡都犯了同樣的毛病，那就是「爭寵」，所有的手段，都只有一個目的，那就是極盡其卑躬屈膝的奉承、討好美國爸爸，並藉此作「大內宣」，以鞏固自己、推倒對手。這根本就是「宮鬥戲」的現實翻版，尖酸諷刺、諂媚逢迎，互詬互詈，無不盡施。

如此的醜態，到底我們還要看多久？台灣真的只能自甘於臣妾的地位嗎？目前疫情勢態緊繃、萊毒之豬風波未息、經濟未能有效提升，問題叢生，亟待重振，藍綠兩黨卻還在玩「宮鬥爭寵」的把戲，誰才真正關心我們台灣2300萬的庶民大眾？