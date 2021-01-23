美國總統拜登在美國當地時間1月20日，在上萬名軍人的戒護下宣誓就職，正式成為美國第46任總統。在通篇強調團結的基調下，卻也流露出一絲殺機。他誓言打擊政治極端主義、白人至上主義、本土恐怖主義，如果從衝入國會山莊的暴民的旗幟與臉譜來看，這些川普的狂熱支持者正是拜登所要打擊的三合一敵人。當然，攻佔國會放在任何國家都是法所不容，但是對三合一敵人的打擊會不會無限上綱，變成對政敵的打壓，或裂解共和黨，甚至造成社會更嚴重的撕裂，值得持續觀察。

拜登在選後雖然一再呼籲要停止美國內的文化戰爭，可是從副總統人選、政府官員選任到就職大典的表演，仍然堅持身份政治的立場，凸顯民主黨自我標榜的政治正確價值，毫不妥協。而這正是保守勢力所反對的，他們認為這只是從一種皮相的執著到另一種皮相的執著，只是彩虹式的樣版與偽善，並沒有從根本解決美國社會機會不均等的問題，所以拜登像川普一樣只擁抱自己的支持者，對另一半的美國人的感情並不在意。

拜登在就職前一天傍晚在首都華盛頓林肯紀念堂舉行點燈儀式，悼念在新冠疫情中喪生的40萬美國人。美國尚未脫離新冠疫情，仍處在瘟疫蔓延的高峰，每日仍有數千人因染病離世。選在此時舉辦悼念活動十分怪異，就好像戰爭還沒結束就在追悼陣亡將士。這個活動選擇的時間與悼念數字，事實上就是在甩鍋川普，表示這四十萬人是因為川普而死，與新政府無關。

拜登新政中還有一項十分爭議性的政策，那就是他將推出一份重大移民改革方案，預計以八年為期，加速放寬美國境內1100萬名非法移民歸化為合法公民。這將會是美國現代史上牽涉人數最多、預期時程最短的大規模歸化計畫。這種帶有特赦性質的歸化法案，從奧巴馬時代開始就是兩黨壁壘分明的衝突點之一，川普時代還多次試圖遣返非法移民，這個政策將再度激化兩黨對立，也讓人看到民主黨的算計。這些集中在南方以拉丁裔為主的移民就地合法後，將成為民主黨的鐵票部隊，將會把南方的紅州變成藍州，有利於民主黨長期執政。

在拜登新政中第一個涉外的政策，就是他一上任就簽署行政命令撤銷美國與加拿大之間的基石輸油管擴建計畫（Keystone XL）的許可。此舉除了意味著渥太華這個80億美元的項目落空，也令加拿大陷入困境的能源產業再遇挫折，以及數以千計工作機會流失。總理杜魯多也只能發表聲明表示，對於拜登的決定感到失望。這個政策表面上是為了實現民主黨的環保主張，若從加拿大的角度來看，傷害的不僅僅是經濟層面，在政治層面對總理杜魯多甚至全加拿大都是重大的打擊。首先，目前執政的自由黨是少數政府，總理杜魯多一直在找機會舉行大選希望能在國會過半成為多數執政。去年疫情爆發以來，雖然加拿大也災情慘重，但相較英美還算控制得宜，政府也大量補助失業人民和中小企業。根據最新民調顯示，自由黨的支持度領先各黨派，所以杜魯多表示不排除今年會舉行大選。上次2019年的聯邦大選，自由黨在此計畫的產油省亞伯達省全軍覆沒，一席國會議員也沒有。如果此計畫告吹，必然成為政敵攻擊的話題，經濟受到疫情重擊，若再加上油管計畫失利，恐怕雪上加霜，他要連任的機會將會受到影響。此外，亞伯達省長期以來對於產油獲利大部分溢注給東部省分尤其是魁北克省十分不滿，覺得就是會鬧的小孩有糖吃，所以也有獨立脫離聯邦的聲音出現。1980年代，加拿大西部概念黨就主張將曼尼托巴省與安大略省邊界以西的省分與加拿大分開；21世紀又陸續出現了西部分離黨、亞伯達獨立黨等許多主張分離運動的黨派。2020年一份民調顯示，在亞省有將近5成民眾傾向獨立，對該省地位不滿者更高達六成以上。如果聯邦政府不能解決該省經濟危機，很有可能加拿大就此被裂解。

從上述拜登對付川普、對付共和黨乃至對付最親密的盟友，出拳都是快、狠、準，決不是像他外表一副慈眉善目，鄰家老爺爺一樣。美國沒有了蘿蔔，大棒倒是還是又粗又硬。拜登將會延續川普美國優先的政策，對中國、對美國盟友都會採取強硬甚至陰毒的策略，他絕對是一個比川普還要難纏上百倍的老政客。川普是個生意人，他只想做生意，不想打仗，所以他臨去時自豪的說自己任內沒有發動任何一場新的戰爭。可是拜登就不同了，他極有可能像川普一樣將內部矛盾外部化，但他絕對會不惜一戰來挽救美國傾頹的國勢與國內菁英階層的利益。中美之間可能也不會有任何蜜月期，屆時全世界都將進入一個比川普時代更不確定甚至更危險的時代。

（作者為退休大學教授）