消失在公眾視野88天的阿里巴巴集團創始人馬雲，1月20日以「連線鄉村教師」的形式首度現身。

去年10月以來，從炮轟大陸金融監管政策，到螞蟻金服遭約談後IPO上市緊急暫停，再到北京官方大談「反壟斷」後調查組進駐阿里巴巴總部，不僅馬雲本人深陷風波，還掀起了海外輿論對大陸政治經濟問題的聯想。尤其是馬雲此後一直「神隱」，似乎更印證了一些猜測。

此番馬雲以視訊講話方式現身，表面上是在「報平安」，並未如傳言般「被控制」。實質上，結合馬雲復出後的輿論反響與資本市場反應，馬雲重回公眾的意義遠非「報平安」般簡單，透出三個重要訊號。

首先，馬雲此次復出被大陸媒體廣為報導，說明他不再是「敏感詞」，也意味著官方對其「個人問題」應有定論。1月20日當天，馬雲視訊演講的影片，在大陸網路廣為流傳，一些新聞網站、財經類媒體也刊發了報導，截至目前這些報導尚未被刪除。這說明馬雲所謂「被控制」的傳言已被揭穿。

可以想見，去年底阿里巴巴和螞蟻金服被大陸官方嚴厲警告、約談，作為實際控制人、創始人的馬雲，配合官方調查是其應盡義務，當然要保持低調姿態，否則事態就會朝不可控方向演變，也會引發更多非議和波瀾。「消失」近3個月後馬雲重現輿論，可以視為官方調查工作告一段落，其「個人問題」或未涉及違法層次，而這一模式也和幾年前大陸復星集團負責人郭廣昌接受調查後復出的情形類似。

其次，馬雲以「公益」名義復出，也象徵其願意主動除去「馬老闆」、「馬爸爸」的標籤，回歸「馬老師」乃至「馬雲同志」的本位角色。憑藉其傳奇經歷和成功的個人形象行銷，馬雲一直是中國大陸民營經濟、科技創新領域的佼佼者，同時也一度成為萬千青年崇拜的偶像。不可避免，在網路巨頭、野蠻生長、逐利至上的大陸網路輿論場，儘管馬雲幾年前就退出管理層，但他還是被眾人神化，出資拍電影《功守道》並扮演「武林大師」就是一個側面。

不過，很多人遺忘了一個關鍵細節，那就是2019年馬雲在參加大陸改革開放先進表彰大會時，官方首度披露其「中共黨員」的身分。所以，以「馬雲同志」的身分檢視近年來其一系列高調言行，就很容易發現這其中存在的問題。就以去年10月反響最大、也最具爭議的批評大陸金融政策為例，「唱反調」雖屬言論自由，並沒有違法，但若以黨員標準檢視，註定不會讓這件事隨便過去。

可見，馬雲首次復出只談公益，不談經濟，更不談時政，也算是回到了其一直標榜的「馬老師」本位，同時也呼應了大陸高層對民營企業家回饋社會的要求。可以想見，今後的馬雲或徹底褪去企業家、金融家的光環，將精力放在社會服務上。

第三個訊號來自市場反應。1月20日馬雲復出當天，港股阿里巴巴股價上漲近9%，阿里影業上漲4%，阿里健康上漲18%，美股阿里巴巴上漲5%，反彈勢頭強勁。這些跡象說明，環球資本市場預期阿里系企業被調查只是一是風波，普遍認為大陸官方近期大力整頓網路經濟、網路金融，並非是毀滅或剝奪其發展權，而是為了更好維護經濟秩序、預防風險。故馬雲的復出，也會打消各界對大陸經濟管理模式的疑慮，並在拜登上台維護經濟全球化、緩和中美矛盾的大背景下，增強新一年大陸經濟蓬勃向上的信心。

（作者為智庫研究員）