拜登政府對中國的政策，更趨強硬？更有彈性？對台灣而言，是福？是禍？準國務卿布林肯在參議院外交委員會的任命聽證會的談話，可見端倪。

布林肯認為，中國大陸無疑是美國的「最大挑戰」，美中對抗不斷上升，但只要符合雙邊共同利益，可以競爭也可以合作。可競爭、可合作，頗似企業界倡議的競合（Co-opetition）觀念。企業界所謂競合，是指與競爭者合作，以達成共同目標或取得領先地位，前提是將彼此視為競爭者，而非敵對的對抗者。

然而，從歐巴馬時代起，美國已經不把中國視為「競爭夥伴」，而是將中國視為威脅美國在亞太地區的國安與利益的潛在敵人。布林肯宣示要與中國又競爭、又合作後，緊接著又說，「美國將重建盟友關係強化力量應對挑戰，我們可以勝過中國。」也就是說，美國最終的目的還是要一改川普「單兵作戰」的模式，結合盟友，「勝過中國」！在這樣的零和遊戲裡，競合是不存在的。

不僅如此，布林肯在聽證會中，話鋒一轉，同意川普「中國誤導新冠病毒」，以及前國務卿蓬佩奧「中共在新疆作為是種族屠殺」的說詞。既然認定中國誤導新冠疫情，如何能與中國合作遏止新冠疫情？這兩點，觸及中國的底線，且蓬佩奧已被中國列為28人制裁名單中的「頭號戰犯」。北京即使暫時隱忍不發，心頭疙瘩仍在，如何合作？當然，布林肯在聽證會的說詞，也可能是迎合兩黨反中的氣氛，既順了鷹派的意，也不傷鴿派的心，標準一張外交官的嘴皮。

布林肯在回答有關台灣的問題時，尤顯外交官的功夫。他說，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力；若中共武力犯台，製造世界動盪，將是「嚴重錯誤」。但是，他對台灣參加需要以國家為會員身分的國際組織時，態度保留。

布林肯的答詢，似乎讓台灣欣喜若狂，然其說詞，根本沒有超脫美國政府多年來「一個中國」、《台灣關係法》和美中三《聯合公報》標準答案的範疇。布林肯說，「若中共武力犯台，將是嚴重錯誤」，沒有提出任何具體的承諾；不支持台灣參加需要以國家為會員身分的國際組織，一如歷屆美國政府的態度。去年12月，《紐約時報》揭露，布林肯投資參與的政治戰略顧問公司WestExec Advisors、松本資本（Pine Island Capital Partners）兩家公司和包括軍火在內的政府招標案，有著不清不楚的合約關係。美國政商兩棲的「專家」，出則將相公卿，入則縱橫商場，政商黑水，深不可測，他們所言，台灣豈能一廂情願？

回頭再看拜登的就職演講和就職後簽署的17項行政命令和備忘錄，無論世紀疫情、經濟萎縮、全國性種族歧視與警察暴力問題、重返巴黎氣候協定、停止退出世衛組織程序，全都是國內議題，並未觸及中美衝突、印太及兩岸和平問題。拜登政府應該很明白，內政不修，外交不舉。如今的美國，禍起蕭牆之內，焦頭爛額，台灣豈能一廂情願地盼著美國照顧這筆尖大的利益呢？

拜登「先安內再攘外」的做法，是否會緩解亞太與兩岸情勢？不能樂觀。理由就在於「印太戰略框架機密文件」的字裡行間。文件指明中國與北韓是美國在印太區域的國家安全挑戰，強調要透過與印度、日本、澳洲等盟友和夥伴結合，維護區域自由經濟秩序，保衛包括台灣等第一島鏈國家云云。這份機密文件顯現了美國一貫的霸權思維，也透露美國將台灣推上對抗中國第一道火線的用心險惡。而將台灣視為第一島鏈和禁臠的做法，一貫主張「台灣是中國一部分」的北京，怎能坐視不管？美國的印太戰略框架，牴觸了中國的重大國家利益，在此框架下，雙方絕無可能又競爭、又合作。拜登時代的亞太情勢，不容樂觀。

換個角度看，拜登對中越是強硬、亞太情勢越是艱險、兩岸關係越是危殆、戰爭爆發風險越高，台灣能夠扮演促進區域和平的角色和能發揮的力量，也就越重要。台灣這砝碼雖小，卻可能是平衡中美兩國的關鍵力量。怕的就是台灣一廂情願地親美、一廂情願地反中討好美國，一廂情願地認為美國會優先照顧台灣的安全利益，卻忘了我們其實可以扮演和平使者的角色！

（作者為資深媒體人）