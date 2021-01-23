「你是中國人嗎？你愛中國嗎？你願意中國好嗎？」在1935年9月的開學典禮上，南開大學校長張伯苓提出振聾發聵的「愛國三問」，在中華民族風雨飄搖之際，點燃了全體師生的愛國熱情。80多年後，中華民族早已踏上偉大復興的征程，然台灣問題懸而未決，兩岸關係岌岌可危，究其根源與民進黨當局對「愛國三問」的錯誤回答有關。所幸「愛國三問」的台灣答案仍有很強的可塑性。

首先，民進黨當局割裂「台灣人」認同與「中國人」認同，不承認台灣人就是中國人，甚至將「中國人」汙名化。立法院長游錫堃早在2006年任民進黨主席時就曾發表過「中國人糟蹋台灣人」的仇恨言論。不僅如此，面對祖籍在福建的事實，游還強詞奪理，炮製了「華裔台灣人」這個新身分。最近獨派人士更是洋洋得意於「台灣人」認同衝上64%的歷史高位。

雖然「中國人」認同如今被強行按上政治不正確的標籤，但從各界名流到普羅大眾，認同「中國人」者大有人在。我的一位台灣朋友還以「大中華主義者」自居，質疑對岸信仰馬克思主義舶來品的人是否有資格當「中國人」。至於「國族認同」的此消彼長，歸根到底是民進黨上下其手的結果，所謂「天然獨」根本就是「人造獨」。即便如此，綠營的最新民調顯示，當下仍有31.8%的台灣民眾堅持自己「既是台灣人，也是中國人」。

其次，由於民進黨的終極目標是「掙脫」中國，因此它不僅不會「愛中」，相反會處心積慮實施「去中」，千方百計煽動「仇中」，甚至甘願做美國「抗中」馬前卒。即使一些民進黨政客偶爾故作友善姿態，比如賴清德曾發表「親中愛台」論，但潛台詞仍是「一邊一國」，既想用「親中」忽悠大陸和藍營，又想強化民進黨對「愛台」話語的壟斷。

然而，既然台灣人就是中國人，「愛台灣」與「愛中國」之爭就是徹頭徹尾的偽命題。2019年大陸國慶晚會上，歐陽娜娜獻唱《我的祖國》，綠營氣急敗壞，一味施壓，結果讓《我的祖國》在台灣一炮而紅，免費幫大陸在台灣進行了一次愛國主義教育。最近民進黨當局又在試圖封殺大陸生產的雲端伴唱機中的愛國歌曲。台灣是家鄉，中國是祖國，愛鄉愛國不矛盾，民進黨註定徒勞無功，甚至適得其反。

最後，民進黨視「中國」為敵國，自然不可能盼著對岸好，只會全力唱衰抹黑大陸。去年年初大陸疫情爆發，民進黨當局不但沒有守望相助，反而冷眼旁觀，甚至落井下石。在大陸成功遏制疫情蔓延後，民進黨和綠媒又與西方反華勢力沆瀣一氣，質疑大陸抗疫成果造假。近來大陸疫情反彈，民進黨大肆渲染，綠媒幸災樂禍，讓大陸人民寒透了心。

然而，兩岸畢竟是一家人。即便政治上有分歧，對於大陸遭遇的困難，多數台灣人感同身受，許多人伸出援手。無論民進黨如何抗拒逃避，台灣事實上已經在參與中華民族偉大復興的進程。一些台灣媒體人也在積極引導民間客觀看待大陸的發展，包括與台灣迥異的政治體制與治理架構，盡量減少認知赤字。

總之，當兩岸在「愛國三問」的答案上取得共識時，兩岸關係就能轉危為安，迎來光明前途。