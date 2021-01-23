拜登上任17把火，在就職當天就簽署17個行政命令，其中之一是重返《巴黎氣候協定》。在美國能源政策大轉彎，2035年要完全廢除火力發電之後，難道民進黨還要繼續「火力全開」的能源政策嗎？

相較於川普對石化產業的友善，拜登更著重於人類對地球的責任，準備推動嚴格的環保政策。為因應氣候變遷，拜登擬定「2035年發電零排碳」的目標，也就是說美國準備要廢除所有的火力發電。

反觀蔡政府的能源政策，是完全相反，為了達到「非核家園」，而不得不依賴空汙、碳排量最高的燃煤發電，等於是在扯拜登的後腿。空氣不分國界，台灣燃煤發電所製造的空汙與排碳，影響的是整個地球，而不只是台灣。

現在的情況，就好像拜登召集了「地球大廈」的所有住戶，要共同來清潔大樓，民進黨卻偏偏製造更多的髒亂，這看在拜登跟其他住戶的眼中，作何感想？每當談到蔡政府能源政策的空汙問題，例如台中電廠的「火力全開」，民進黨就會兩手一攤的說，「沒辦法，供電需要！」

真的是沒辦法嗎？台北市議員羅智強早計算過，光是重啟核四，就足以取代一半的中火機組，如果再加上核一二三延役，那麼不只是中火，連興達電廠、大林電廠的燃煤機組，都可以完全停機。

數字很清楚，只要比照拜登的作法，以「再生能源」及「核電」來取代燃煤、油氣火力發電，台灣中南部的鄉親，就不用再活在燃煤空汙的陰影之下。

多一度核能發電，就少一度空汙與碳排，這是能源政策的硬道理。網路上的民進黨側翼，每次試圖要論證燃煤發電優於核電，都慘遭打臉，有時被逼急了就怒嗆「不然核廢料放你家」？遇到這樣的民進黨人，我都直接反問一句：「不然燃煤的空汙廢料放你家」？

民進黨擔憂被放在密閉容器，與世隔絕的核廢料，卻不在乎直接吸到肺裡面，影響台灣人民健康的燃煤空汙，這不是非常的矛盾嗎？

燃煤空汙對台灣人民健康的影響，容我引用交通部長林佳龍在擔任立委時提出的研究：「台中電廠每年分別增加台灣全死因約500人」。過去林佳龍說，台中電廠每年造成500個台灣人民死亡，也就是說，若以核能發電來取代中火，一年就能拯救500個台灣人民的生命！

今年8月除了反萊豬、拚大選公投，同樣重要的是還有「重啟核四」公投，其實它真正的意義是「中火減半」公投。有了核四，中火就只需要一半的機組，按照林佳龍的算法，每年就能拯救250個台灣人的生命。

美國轉彎了，讓台灣也跟著拜登一起轉彎吧！如果民進黨還要堅持擁抱燃煤，那只能說，不是笨，就是壞！

（作者為野台製作人）