圖為去年Ｗecare高雄罷韓。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

蔡英文下令民進黨力挺黃捷「反罷免」，只是，王浩宇遭罷免當晚，民進黨才剛指責國民黨介入動員。民進黨若非犯了失憶症，就是把罷免視為「只許州官放火、不許百姓點燈」政治工具。

2018年，當韓國瑜逆勢贏得高雄市長後，陰溝裡翻船的民進黨早已醞釀罷免，在歷經近1年半鋪陳，最後由蔡英文在投票倒數3天，以主席之名，在中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲民眾踴躍參與。

言猶在耳，當人民罷免的對象，從藍色的韓國瑜，變成綠色的王浩宇，民進黨卻由發言人指控，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福。

如果民進黨真心認為政黨不該介入罷免，那麼，民進黨發言人去年為何沒有勇氣以相同標準對蔡主席講兩句話？更何況，當時的罷韓，是由府、院、黨挾行政機器，組成國家隊介入操作，依照民進黨在王浩宇案所高舉的道德標準來看，譴責力道難道不該更大一些？

令人更錯亂的是，民進黨才剛指控政黨不該介入罷免，幾天後，蔡英文又在中常會要求不能對黃捷的罷免案坐視不管，擺明了未來半個月，府院黨又將全員介入罷免。標準變來變去，台詞翻來覆去，蔡英文難道不怕哪一天看錯讀稿機，譴責到自己嗎？

罷免是人民集體行使複決權，無論結果如何，只要合乎現行法令，站在民主標準上，都必須予以尊重。但如果有哪個政黨把罷免視為「對我有利才叫民主」，這種政黨被人民下架也是遲早的事。