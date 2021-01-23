大陸今年對台工作會議召開的時間點十分關鍵，因而引起各方關注。前有蔡英文總統元旦演說釋出逐步恢復兩岸交流的訊號，接著北京明確表態，和平統一、融合發展方針不變，後有拜登政府多位外交幕僚重申一中政策立場，套用汪洋在會上的話，「時」與「勢」對打破兩岸僵局似乎很有利，大陸對台會有新對策嗎？

沒有意願與蔡政府恢復對話

但從會議的措辭來看，北京還是更擔憂「風險」，對台政策可能更加保守謹慎。首先，汪洋的講話，引用了不少習近平近期在省部級研討班上的原話，如「心懷國之大者」，「樹牢底線思維，發揚鬥爭精神」，再如「政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」等。這些表述，意在轉達最高層要求對台系統貫徹中央精神之意，若將對台工作會議與緊接著召開的大陸統戰部長會議對比，更可發現汪洋的講話有大段雷同。

換言之，北京高層在全年最重要的對台會議上，重複著宣示性的論述時，透露的是「有方向卻沒有方法」的尷尬。不僅如此，從汪洋的講話中可以看出，北京沒有武統或急統的打算，但也沒有與蔡政府恢復對話的意願。至於會中「務實」層面的工作布置，多半是「操之在己」地做好在陸台商、台企、台胞的服務和保障，並沒有看到與台灣官方、二軌乃至與在野政黨團體互動的安排。對外商極具吸引力的「十四五規畫」，涉台部分也只有原則性宣示，卻未見到如何吸引台企投資，有利兩岸經濟深化合作，能夠讓台灣民眾眼睛一亮的具體規畫。

會中提及，「要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓」，不可否認，過去1年多來蔡政府因為疫情、選舉需要、美國因素，的確把兩岸交流帶往死胡同，陸方將責任完全歸咎民進黨，不是全然無理。但目前「時」和「勢」都發生顯著變化，既然蔡政府願意恢復兩岸交流，中美關係也較過去樂觀，如果把上面這句話改成「要打破人為限制阻撓，與台灣各界一道恢復和加強兩岸交流合作」，那麼透出的意義就完全不一樣了，可見北京無意改變強硬的姿態。

由此看來，大陸並不期待、也無規畫、更不相信蔡政府有意願和大陸共同維護好兩岸關係、讓兩岸交流回歸常態，這是過去幾年的「強烈不安感」所致。川普政府後期，美台關係走到了質變的邊緣。美國對台戰略愈清晰，兩岸政治分歧的模糊空間就愈收窄，這就逼北京不得不提早面對武統的議程，無疑會嚴重干擾大陸聚焦自身發展的「兩個一百年」戰略大局。即便近期拜登幕僚已釋出溫和的對台政策訊號，但北京的緊張感、危機意識仍未緩解，再加上紅綠之間毫無互信，促使北京對新一年兩岸關係難言樂觀，難以放開手腳。

打破僵局的主導權仍在北京

汪洋在這次對台工作會議中提到「讓台胞有更多獲得感」，這個概念很好，也很關鍵。不過，結合語境可以判定，這裡「獲得感」所指的，應是在大陸生活居住的台灣民眾。但大陸應理解，無論是現階段對台政策，還是未來中長程的統一願景，爭取到2300萬台灣民眾的「獲得感」才是最重要、最根本的。在目前情勢下，大陸只能先「操之在己」地做好在陸台胞的工作，然後以此作為樣板，爭取更多在台灣的民眾。但這終究不是長久之計，大陸必須要跨出這一步，和台灣所有人、所有立場的群體打交道。

近期民調顯示，台灣民意對蔡政府兩岸政策的不滿意度居首，但兩岸關係關心度卻排名後段。換言之，「不滿意」與「不關心」成了當前台灣民眾看待兩岸關係的一體兩面。民進黨執政下，雖沒有因台獨而爆發戰爭，但兩岸關係僵持不下，藍營改善兩岸關係的動力也在逐漸減弱，這種局面一旦維持5至10年，「兩岸關係與我無關」的台灣主流民意逐漸固化。如此一來，「一邊一國」不就從政治口號變為政治現實了嗎？

蔡英文上台前曾表示，民進黨執政後北京會自動「靠過來」，事實已經證明這個判斷完全錯誤。從這次對台工作會議中看出，北京既不會向民進黨「靠過去」，也不會期待蔡政府「靠過來」。台灣四年一度的政治周期，決定了政府很多路線和政策只會翻來覆去、碌碌無為，打破兩岸關係僵局的主導權還是在北京。