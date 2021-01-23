財政部公布去年全年稅收，較預算編列短徵400億元，但支出暴增，其中「紓困」就用掉4000億，政府舉債金額創近年新高。展望今年，新冠疫情威脅可能捲土重來，但去年政府過分浪費，無謂的支出已導致今年預算空間的壓縮，若疫情逆轉，政府應變的財務能力令人憂心。

經濟成長 紓困未花在刀口

財政部統計全年稅收為2兆3804億元，較前年減少3.6％，全年實徵淨額占全年預算數為98.3％，較預算數短徵405億元。稅收短徵的主要原因，是受新冠疫情影響，經濟表現與企業經營受衝擊所致，營所稅較前一年大減1700多億元，其他貨物稅、關稅也都減少。不過，短徵數字已較去年8月財政部預期的超過千億元好很多，主要原因是股市熱絡，證交稅收高達1500億元。

但去年支出相當驚人。為因應疫情，政府編列的紓困預算不斷增加，從「紓困1.0」到最後的「紓困3.0」，紓困預算超過4000億元，先前編列總預算時，蔡政府曾因原先編列的109年總預算收支平衡，宣傳自己是「最重財政紀律」的政府，但實際上，這個收支平衡的預算，只是把許多支出以特別預算方式編列罷了。

即使不論突然冒出、立即讓平衡預算破功的紓困預算，去年7月立法院通過另外一筆龐大的特別預算：5100億元的前瞻基礎建設特別預算二階段經費，還有2400億元的新式戰機採購的特別預算。今年行政院提出的（110年）中央政府總預算草案，是一個赤字預算，政府財務失衡問題顯然將更惡化。

去年為因應疫情而增加特別預算支出，確實有其必要，在經濟因突發因素而頓挫之際，以預算力挺經濟與民眾生活，是政府份內所該為的事。但去年紓困方案中卻夾帶太多無謂的支出與浪費，例如齊頭式對所有民宿業者發放津貼，結果迎來「報復性旅遊」，主要觀光風景區一房一宿難求；再如企業的紓困補貼，其規定連堂堂的台塑集團都能請領數十億元，雖然台塑並未請領，願意把資源留給有需求的企業，但其規定之寬鬆與不合理由此可見。

事實上，台灣去年因疫情導致的經濟下滑與出口衰退，在很短時間內就過去，除國際觀光相關產業外，國內旅遊、消費、對外出口、工業生產等幾乎都恢復正常呈正成長，全年經濟成長率亦維持正成長，那筆龐大、全額以舉債借來的紓困金，並未花在刀口上，不少錢都白花了。

去年的浪費，將影響今年的財政規畫。原本預期疫苗上市後，將可逐漸脫離疫情的威脅，但一來接種率達到可以產生群體免疫，仍需相當時日；二來台灣在取得疫苗上是「已落人後」；三來，更現實與嚴重的是，近來全球各地疫情再起，台灣因部立桃園醫院爆發院內感染事件，情勢可能惡化，一旦惡化恐難避免實施普篩。去年政府在紓困時，如能謹慎掌控支出，現在就不必為了經費因素而對普篩遲疑。

預留預算 為風險作好防備

依照全球各大經濟智庫的預測，今年全球經濟無疑是反彈式的復甦，去年全球衰退約4％，今年可望成長5％；美國去年衰退約3％、今年預估可成長4％，大陸去年成長2％左右，今年更被預測可成長8％左右，因此大部分人都認為今年經濟會比去年好很多。

不過，這不是理所當然、更非必然結果，因為還是有風險與不確定存在，最明顯的當然是從去年底到今天，各國又紛紛爆發新一波嚴重的疫情，還有此起彼落的病毒突變種，萬一出現有疫苗無法有效抑制時，其後果會非常嚴重。

去年台灣確實防疫表現突出，經濟表現也不差，未來是否能持續，還有賴政府正確的政策與與民眾的憂患意識，絕非「理所當然」。政府應持盈保泰，多多預留預算空間以對疫情與經濟可能的變化作防備。遺憾的是外界看到的政府，除了繼續亂撒錢、到處要建「高鐵延伸」、「新科學園區」外，也表露自滿之情，聽不下諍言、甚至動輒把不合官方喜好的言論當假消息、移送法辦。去年台灣因戒慎恐懼創佳績，今年萬勿因自滿浪費而前功盡棄。