如果說，讀一篇好的記遊文章，就像跟一位優秀的旅人對話，那麼，曾說過「予所欲睹者，正不在種種規擬也」的徐霞客，肯定是個聊天的好對象，因為過於忠實的記錄，多少缺乏想像。

〈永州八記〉的作者柳宗元（字子厚），全台灣幾乎過半數的人都還記得，柳宗元被公認為記遊之祖，他能點出小山小水都在說法，這位眾所周知的唐宋八大家之一，許多人卻不知，在永州零陵，他是被奉祀了近一千二百年的柳子菩薩，我被愚溪嚴重洗腦之後，再不覺得〈永州八記〉跟我絕緣，至今仍不時想起柳宗元受愚溪影響的處世哲學。

#柳子街看Cosplay

在中國歷史上，被宦官直接或間接搞掉的朝代有三個——漢、唐、明。唐代宦官，其權力如同地下宰相，連正式宰相也要忌憚三分；至於藩鎮，那是天高皇帝遠，乾脆自己坐大的一方之霸。

唐順宗整整當了26年太子，深知國家積弊在藩鎮跟宦官，永貞元年﹙805﹚，由王叔文帶領一群有口無權的小官，企圖削弱兩者的惡勢力，比百日維新﹙103天﹚多了43天的「永貞革新」，因為順宗的中風而終止，被迫內禪給憲宗。

唐憲宗可說是典型的魔鬼收割者，其特色是跟光速一樣不講道理，一上任便對前朝的革新派展開迫害，史稱「二王八司馬事件」，柳宗元當時負責的是草詔與人事任命，事敗後被貶為邵州刺史，還未到任，再被貶為永州司馬員外置同正員，簡稱「永州司馬」。

一下公交車走進柳子街，只見一撥撥青年男女正在進行腦內模仿，穿著不知唐、宋，無論明、清的古裝在街上來回遊逛，與街道兩側的古宅相映成趣，當街撒糖（秀恩愛）的，如不對他們來個「姨媽笑」，似乎顯示我的鏡像神經元（感同身受）出了問題。

看人著古裝，自身才會彷彿時空錯亂，讓我回神的是一位身穿朝服頭戴王爺帽的大姐，《楞嚴經》云：「無情何必生斯世，有好終須累此生。」人若無嗜好，還真會活得很「不耐煩」，這些Cosplay在景區是不可或缺，側面反映出粉絲團的陣容，頂好的是：很容意被帶入，就不大會懷疑人生。

#柳子廟瞻仰柳子菩薩

柳子廟原稱柳子厚祠堂，始建於宋仁宗至和三年（1056 ），祠堂位於永州府學，南宋時才遷到愚溪北邊的現址，占地約15畝，正殿跟戲台重建於同治年間，中殿重建於光緒二年。

介紹說在愚溪方圓十里內，就有十三座奉祀柳子菩薩的小廟，每日早、晚會固定上香，這個「固定」誰都熟悉，它的同義詞就是「虔誠」。一進柳子廟，看到刻有「綠水山」的大戲台，七月十三是柳宗元的生辰，可見這個大戲台，是與民同樂的慶生場所，那個人神一家親的場面，我可惜去的不是時候。

柳子廟共有三大殿，歇山頂式的磚木結構，具國寶級的有二：一是三絕碑﹙韓愈文章、蘇軾書法、柳之德政﹚，韓愈悼念柳宗元的文章有三篇，三絕之一的是〈柳州羅池廟碑〉，蘇軾書法是文中〈送神詩〉的部分，因首句「荔子丹兮蕉黃」，俗稱「荔子碑」，此碑在書法史上，被公認為蘇軾第一。

另一個國寶是明朝奸相嚴嵩出使桂林，特地繞道零陵去瞻仰柳宗元的〈尋愚溪謁柳子廟碑〉，全中國的嚴碑僅三塊，物以稀為貴，我看到翻刻於清初的「荔子碑」已裂為多塊且字跡模糊，嚴嵩碑字跡還很清晰，想到趙孟頫曾說：「東坡書如老熊當道，百獸畏伏。」吃慣了荔枝、香蕉的我，盯著〈荔子碑〉一看再看，真佩服刻工高超的技藝，可惜書法造詣太低，雖然在台灣爬山聽到「熊出沒」，看碑卻想像不出「老熊當道」。碑文的內容是每年祭祀柳宗元時，在地學生們歌詠的部分，可惜館方沒有播放。

#永州德政流芳百世

「永貞革新」失敗後，柳宗元從廟堂之上淪落到江湖邊緣，六品閑官無處住，暫居龍興寺，常跟重巽和尚談論佛法，也幸好有這麼位方外至交，幫他以精神戰勝肉體，當時才三十多歲的柳宗元，水土不服嚴重到：「百病所集，痞結伏積，不食自飽。」（〈寄許京兆孟容書〉 ）

醫生說茯苓可治痞積，結果吃到病情加重，原來買到的是老山芋乾冒充茯苓的假貨，我在《柳河東集》讀到這一段時，猜柳宗元是否也跟我想的一樣——民之難治，以其智多。（《道德經》 ）假貨充斥向來就是個歷史問題。

柳宗元對永州的一連串德政，首先是挖井，井挖到66尺才見水，在柳宗元沒上任之前，百姓因為迷信開井會壞了龍脈，只好到江邊取水，路遠且窄崖岸又高，因此喪命者不計其數；其次是帶百姓開墾城外荒地，增加收入；接著是解放奴婢，讓欠錢為奴者，可以折抵工錢出錢自贖，最後也最重要的是興辦學堂。

當年敢跟柳宗元這樣的政治犯時相過訪的有五種人：故舊、閒人、官員、學子、農夫，因為前四者的切磋砥礪，永州文風一時興起，《舊唐書》載：「江嶺間為進士者，不遠數千里皆隨宗元師法，凡經其門必為名士。」放眼整個唐代，也還真找不出第二人，有讓青年學子自動「望風披靡」的魅力跟影響力，這跟柳宗元以愚自許的智慧不無關係。

白石雕刻的柳宗元坐像，背後牆上有「利民」二字，在柳宗元紀念館，一抬頭就看到「八愚千古」的匾額，我腦中的〈愚溪詩序〉瞬即蹦出，快步走出廟門，就想看看那「八愚」至今餘幾。

#走愚溪重溫〈三記〉

〈永州八記〉最讓我印象深刻的是愚溪，愚溪繞經西山的部份，八記裡有三記提及，這條原名不知是「冉溪」（有人姓冉）還是「染溪」（溪可染布），柳宗元在溪旁定居後，一實錘改為愚溪。

以「愚」為名理由有三：一、水位低下，不能灌溉；二、石頭太多，大船不能進來；三、溪身狹窄，蛟龍不屑居住。柳宗元接著在買下的土、丘、泉、溝旁，蓋了池、堂、亭、島，各冠以「愚」字，總名為「八愚」，分別賦詩以記，我認為加上他這個「愚公」，該叫「九愚」才是。

愚溪三記是指溪旁的鈷鉧潭、西小丘、小石潭，距柳子廟最近的是位在西山西邊的鈷鉧潭，潭側有田，主人看柳宗元經常來玩，自己因為不堪官租跟私債逼迫，主動說要賣給他，柳宗元引泉墜潭，在中秋節可觀賞到：「天之高，氣之迥……使予樂居夷而忘故土。」一處潭水被他改造得有葷有素樂居忘故，這種野蠻的細胞「生長」的確能讓人百病俱消，所有當過城市農夫的都知道。

鈷鉧意為熨斗，我在溪邊兩側來回各走一趟，對著刻有「鈷鉧潭」三個大紅字的石頭看好久，怎麼看也看不出潭的形狀哪裡像個熨斗，突然想到地貌歷經千年滄桑，是真該學柳宗元的：「施施而行，漫漫而遊。」跟山水較真，還真是愚得可以。

距鈷鉧潭二十多步的西小丘，主人把這塊長年賣不出去，面積不足一畝的小丘陵，以四百文賣給了柳宗元，經過同遊的李深源、元克己，群策群力動手改造後，西小丘換了新面貌，廢棄之地久而不售，一如才高者不見用，柳宗元認為西小丘若是位於帝都附近，「貴遊之士爭買者，日增千金而愈不可得。」

不管柳宗元是否意在「炒」他的地皮，我仔細看西小丘上的石頭，回想文中的「若牛馬之飲於溪」，「若熊羆之登於山」，發現柳宗元的想像力真不一般，放眼附近，趕上去坐在石頭上拍照的遊客是爭先恐後。

由西小丘再過去約百二十步，是全石為底的小石潭，柳宗元當時看到的景色是：「竹樹環合，寂寥無人，淒神寒骨。」這是當年同遊的六個大男人，都不敢久留的地方，現在卻是整條愚溪遊客最多之處，有人垂釣，有人洗腳，至於那「似與遊者相樂」的百多條魚，我倒是沒見幾隻。

景區有多處還在施工，門票上標的「柳子碑廊」、「文化詩牆」如果完工，一定能把零陵的旅遊推向高峰，因為讀過〈永州八記〉而被感動的，我相信一定為數不少。

柳宗元紀念館。（作者提供）

#尋朝陽岩禮法華寺

永泰元年﹙765﹚，元結任道州刺史，在瀟水之畔的朝陽岩作銘刻詩於石，「朝陽旭日」是永州八景之一，柳宗元著名的〈江雪〉：「孤舟簑笠翁，獨釣寒江雪。」寫的就是從朝陽岩看瀟水。朝陽岩的石刻共有136方，幾乎全是來愚溪憑弔柳宗元的，歷代文人騷客的作品，我一早進朝陽岩公園，沿路跟晨練的民眾打聽石刻的位置。

先生說：「現在封了，不對外開放了。」

歷代文人來謁柳子廟的，大都會到距離1.2公里的朝陽岩刻石以為記，我只怪自己來得太晚了，這一百多塊石刻，可說是零陵之寶，我想方設法要一睹為快，繞過一棟不知是否有人居住的建築，後面是一段河畔土路，只見雜樹枯枝被堆到有百來尺高，明顯是個人為路障。

我返回原處仍不死心，向一位剛晨練完的先生直陳不遠千里想看石刻，先生指示我沿著另一頭小路或許可達。我萬分雀躍，從公園小徑穿行到水邊，看到陡峭山壁旁邊，是滾滾黃濁的瀟水，這才想到昨夜有雨，瀟水水漲我該先知啊！「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。」還是留在腦子裡最美。

離開朝陽岩，我搭公車準備到柳宗元曾住過的法華寺，一位小朋友起身要讓座。

我說：「我比你壯，你坐。」

小朋友二話不說，離座站到母親旁邊，我忍不住對家長豎起大拇指，心裡想問的是：小朋友是讀柳子街小學嗎﹖

永州八景之一的「山寺晚鐘」，地點是在法華寺，位在零陵古城東山公園的最高處，下了公交車，第一眼就看到公園邊坡壁上寫著歐陽修的〈詠零陵〉：「城郭恰臨瀟水上，山川猶是柳侯餘。」

千年以前，在朝陽岩隔瀟水望法華寺看日出，那是怎樣的旭日之美我無從想像，我問寺裡八十多歲的師父：「大雄寶殿是不是柳宗元以前住過的地方？」師父點頭。

說也奇怪，法華寺嚴重被焚後重修，大雄寶殿的基牆卻仍在，或許是因有神佑。

#柳侯其愚真不可及

柳宗元最後死在柳州，成了羅池神，死之前就能「預知時至」，跟好友們透露三年後將被封為神，羅池神有多靈呢？從宋哲宗御賜「靈文廟」匾額，宋徽宗敕封「文惠侯」，宋高宗加封「文惠昭靈侯」可知，柳宗元治理柳州四年就被封神，他在永州十年的耕耘是關鍵期，擁抱困難的人，人生最大的回報，就是認識了自己。

柳宗元在永州十年，寫下的詩文約五百篇，其影響力至今不變，歐陽修「欲買愚溪三畝地」，就連小學生都對我非讓座到底，柳宗元不懂「畫眉深淺入時無」（朱慶餘〈近試上張水部〉）的政治生態，被打到人生谷底時，還心疼被貶播州的革命夥伴劉禹錫，有八十多歲的老母要養，跟皇帝提出「以柳易播」，此語成了友朋仗義的代名詞。

孔子稱讚寧武子：「其智可及，其愚不可及。」柳宗元或許也想到這個愚不可及的難得，才會在住家附近處處以愚自許。曾國藩說：「人間隨處有乘除。」乘除意為得失、禍福，不在乎乘除，雖不一定會傻人有傻福，卻正體現了俗話說的：聰明是一種天賦，善良是一種選擇。

徐霞客遠遊到幾乎傾家蕩產，柳宗元是近遊到天人合一，這樣的想像力絕非一匹布的長，至於他那十言有九信的「寓言」，其豐饒程度可直追莊子。柳宗元之所以成神，除了是個讓人百聊不厭的先行者，更是位知人任事的導師，感受他在愚溪的一「愚」到底，是我零陵之行最大的收穫。

（朱言紫/台中市）