作者的話

為什麼我會寫這本書當我在探索動作、瑜伽和物理治療的諸多方法時，我得知了一個開創性的感覺動作教育，它的名稱是臨床身心學（Clinical Somatics）。我讀到《身心學》（Somatics）」這本湯瑪斯．漢納的經典著作時，當即意識到我發現了不得了的東西。我開始練習他的動作技巧，並感覺到那些多年來因為密集芭蕾訓練所留下的舊傷與長期緊繃逐漸地融化。我變得愈來愈活絡、更放鬆，不再受到疼痛與身體不適的侵擾。我運用臨床身心學的練習來訓練神經系統至今已11年，回顧這段時間，我的身體感覺像是時光逆齡倒流。我從未想過40歲的身體竟然能夠比20歲時感覺更好！

我撰寫這本書的目標是說明造成大多數肌肉關節疼痛的原因，以及為你展示藉由神經系統的再次訓練，你將會擁有預防、減緩和消除許多疼痛狀況的能力。我已見過多年來受背痛、頸痛、髖部疼痛、坐骨神經痛、脊椎側彎和其他令人折磨的肌骨狀況，卻在幾週之內完全消失。儘管許多人深信我們一定會隨著年齡增加而圮壞，但其實我們大可不必如此。我們可以預防、舒緩大部分的肌肉關節疼痛，我們可以保持活躍，可以在身上擁有愉悅的感覺，而且我們可以靠自己做到。

本書從臨床身心學入手，教你了解神經肌肉教育法，釋放緊繃肌肉、恢復自然姿勢和動作，消解疼痛讓你成為自身疼痛的療癒師！

本書前半從神經科學角度探討疼痛的形成與動作模式的習慣化。後半從臨床身心學（Hanna Somatics Education）的角度說明如何幫助神經肌肉鏈結重塑（重新學習）。莎拉．華倫從人體肌肉為何導向長期疼痛或是機能退化談起，並提出如何應用身心學來重新訓練神經系統、減輕一般性的疼痛問題。

人們一直被灌輸一個謊言：世界告訴我們疼痛是無可避免，年紀增長必然會使得身體毀壞，而我們對此一點辦法也沒有。研究者發展新藥來管理疼痛，手術醫師構想新的技巧來修理磨損的關節。但我們卻不見得能得到改善。讓人震驚的事實是：那些折磨著年齡漸增的身軀的疼痛，絕大多數都是我們自己所引起的。它們源自於我們每天使用身體的方式——坐、站、走、跑的方式。

不過，只需要簡單的活動，每個人都能學會療癒長期肌骨疼痛的方法，而且還能預防未來疼痛、受傷與關節困擾的形成。這本書探討迷人的疼痛科學，並以臨床身心學（Clinical Somatics）的角度指引讀者。臨床身心學是一種神經肌肉教育方法，幫助釋放長期緊繃的肌肉，恢復自然的姿勢、動作，還能消彌疼痛——所有這一切都無需仰賴藥物或手術。

最棒的是，這門創新的科學將權力放在你的手裡。你不需要特殊的訓練，也不需支出昂貴費用而反覆向物理治療師尋求診治。臨床身心學的練習將由你在自己的家裡進行。這就是解開疼痛的祕密——這把鑰匙將引領你從一輩子的疼痛中拿回自己的身體。