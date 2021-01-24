近期，有本講述台灣青年如何赴大陸創業就業的實用小書《登陸》在台灣出版，該書的寄語是由台北市長柯文哲撰寫的，上面是這麼說道的：「革命需要隊伍，創業需要夥伴。創業維艱，先讀上這本書，做好功課再上。」這本小書的主人公范姜鋒，在福建乃至全大陸一講到兩岸青年創業，大家一定都會馬上想到范姜鋒，因為他是廈門啟達台享創業服務有限公司總經理，是大陸最具規模民營台青創業基地「廈門啟達海峽雙創基地」聯合創辦人。

自從2015年大陸總理李克強提出「大眾創業，萬眾創新」的「雙創元年」以來，大江南北舉辦的各類兩岸交流活動，都以「兩岸雙創」作為活動的主題，至今不知不覺也六個年頭了，但這六年來大陸雙創的勢頭也有起有落，特別是在兩岸青年雙創這塊領域，范姜鋒的「廈門啟達海峽雙創基地」越辦越好，並成為大江南北兩岸青年創業基地裡頭的翹楚。作為范姜鋒的好朋友，平時咱們都以「兄弟」相稱，長我幾歲的范姜鋒，是一位非常謙遜樸實踏實自律認真的大哥，在他身上我看見了台灣青年一代少有的「愛拚才會贏」的精神。

還記得兩年多前在西門町，和兄弟一同吃著阿宗麵線喝著珍珠奶茶，范姜鋒親自跟我分享整年度的規畫，除了全新的新媒體商業版塊的規畫外，但更令我欽佩的是，他為了讓更多台灣青年學子認識大陸，一圓赴大陸就業創業築夢圓夢的機會，范姜鋒與他的團隊身體力行走遍全台50所大學舉辦巡迴講座，不管台下聽眾是上百人的爆棚滿場還是十多個人小貓兩三隻，他都親力親為親自分享並逐一解答，秉持「一個都不能少」的精神為台灣年輕一代講述當今大陸就業創業發展的機會，因為這樣的機會稍縱即逝。

作為兄弟的我除了佩服他的堅持外，其實最令我欽佩的是他在工作上認真敬業的態度，大陸職場有所謂的「996」，即早上九點開始工作到晚上九點下班一周工作六天，如此高強度的工作對於大陸年輕人來說是習以為常，但對於范姜鋒來說卻是一種奢侈。因為作為青創基地負責人的他，時常大陸各地兩岸飛來飛去，基本上一周七天都在工作，忙到半夜兩三點是常有的事情，一早六七點就起床又是全新一天的拚鬥，這些日子以來每次見到兄弟都是在如此高強度工作的狀態下碰面，最近一次碰面還相約在凌晨的健身房裡，所以每逢見面打從心理希望兄弟能找個時間好好休息一下。

范姜鋒，我的一位好大哥好兄弟，他自2016年與大陸合伙人吳小貴先生共同創辦了廈門啟達台享創業服務有限公司，「廈門啟達海峽雙創基地」憑藉著「以台引台、以台幫台、互助融合」及完善的五位一體營運方式，累計接待了超過7000名台灣青年在福建交流，義務協助超過300多名台灣青年在福建就業創業。因為這都是當初范姜鋒創業的初衷，就如同他常常跟我分享的：「既然有這麼多台灣青年常常向我諮詢且信任我，那我何不成立一個機構和有套規範的辦法，讓他們真正在大陸築夢圓夢，在能夠保障他們權益下，能夠讓其安心創業和就業。」

今日的范姜鋒，他的夢想就是幫助更多台灣青年赴大陸「追夢、築夢、圓夢」，他真的做到了而且越做越好有口皆碑，因此他也常常謙遜地跟朋友說，我只不過是兩岸青年間的擺渡人罷了，他的謙遜、拚勁、融入到成功登陸的創業精神，都是值得這個時代的台灣青年共同學習和效法的。（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）