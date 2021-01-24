有別於去年（2020年）全球的愁雲慘霧，今年（2021年）呈現的將是迎向曙光的一年。根據主計總處的估計台灣經濟會有3.83％左右的正成長（2020年約為2.54％成長）。2020年下半年出口復甦，加上政府投資、民間投資的熱絡，出口、投資成為驅動台灣成長的主要動力。2021年則在基期較低，消費由負轉正以及全球經濟普遍復甦下，有利出口的熱度。整體而言，是個由內需驅動的成長。如果說2020年是「外溫內冷」，2021年則是「內外皆溫」的局面。

金融面上，各國為了紓困，持續貨幣的寬鬆，在利率偏低的情況下，爛頭寸紛紛湧向股市、房市與匯市，乃至原物料，也導致股價、房價大幅漲升，台幣匯率創高，原物料也產生飆漲的走勢。

股票市場在新台幣持續升值、基本面情勢看好，以及台商回流、海外資金持續匯回的情況下，創下了1萬6千多點台股指數的歷史高點。在AI、5G、物聯網對半導體需求擴增及持續熱絡下，帶動產業和零組件的景氣，景氣欲小不易。不過，在全球股票市值超過GDP，以及台灣股票市值相對M2的比率持續攀升下，風險也跟著加大。尤其在股票M型化（漲勢集中在半導體及相關零組件，其他股票則漲幅不大甚至下跌）的情況下，選股更應慎重。有基本面支撐的股票，才可以長期持有。

房地產方面，目前漲幅較大的，以台南、台中、竹北為主，不過已慢慢擴散至鄰近鄉鎮，產生落後補漲行情。台南、台中、竹北房價的上漲，和園區半導體廠商的進駐，帶動周邊廠商加入，對廠房和員工住宅創造需求所致。但在預期心理與海外資金持續匯回下，如由前述城市擴散及於台北市、新北市，則房價仍有失控之虞。雖然央行公布打房措施，對中小型建商、有三戶以上的投資者產生資金調度與警示作用。但因熱錢如潮水般湧來，政府的措施未必能夠抑制房價上揚，使社會M型化現象更明顯，青年人的失落感將更嚴重。

在原物料價格上，由於低利率與回補庫存的影響，油價已悄悄地回升至1桶50美元以上，小麥、棉花、大豆、鋁、非鐵金屬也紛紛大漲。

貨幣方面，由於美國採取極為資金寬鬆政策以因應疫情的嚴峻，美元和非美元利差擴大，美元處於弱勢。新台幣則由於基本面的強勢，熱錢的湧入，以及海外資金的匯回，加上央行又面臨美國將台灣列為匯率操縱的觀察國家。央行除了道義說服之外，政策工具相對有限，也使得新台幣呈升值走勢。在人民幣上，雖然目前相當強勢，但在貨幣超額發行，財政政策貨幣化，未來可能有貶值的壓力。

黃金則因為短線漲幅過大，疫苗問世、避險需求下降，加上比特幣的替代效果，黃金的價格短期也受到壓抑。但如果各國持續紓困、貨幣政策持續寬鬆，黃金的價格在長期仍是看好。

至於在產業發展趨勢上，由於美中貿易戰的搶單、轉單效應，半導體及相關零組件需求大，加上疫苗問世，廠商補庫存壓力不小。另一方面，AI、5G、AIoT對半導體的需求大增下，半導體持續熱絡，也帶動了台灣晶圓代工、DRAM、印刷電路板、被動元件、封測、IC設計等產業的熱絡。

而COVID-19帶動的線上購物、遠距教學、在家工作、線上文化娛樂等風潮，對筆記型電腦、雲端、資安、相關軟體等的需求增加，雖然疫苗的出現可能會減緩相關需求，但網路、線上業務恐怕回不去，仍會有一定的需求。

其次，在美國的去中化之下，中國也開始去美化，除了發展本土半導體產業之外，積極拉攏台灣相關二線半導體、IC設計、封測等公司，使其重啟生機。

再者，中國大陸全心全力發展半導體，也把相關的資源移轉到半導體領域上，對其他領域的補助、輔導相對減少，使得過去中國高度介入、生產過剩的產業，有了新的商機，包括面板、LED、太陽能等產業都出現轉機，也都反映到股票的上漲。

此外，COVID-19引發的去污減碳、節能、電動車，加上特斯拉的看好、Apple car的加入，5G、6G通訊的熱潮，也將帶動相關零組件的需求增加，也為台灣帶來的嶄新的商機。

不過，原物料、農產品價格的上漲，可能會波及製造業，使製造業成本上漲，物價持續漲升，如市場需求帶動另一波油價的上漲，可能會引發通貨膨脹的顧慮。屆時各國央行恐怕必須調整寬鬆的貨幣政策，貨幣政策轉向緊縮之下，將帶動利率的上升，這時，股市、房地產、原物料的泡沫就會慢慢破裂。貨幣緊縮、利率上升將成為壓死駱駝（泡沫）的最後一根稻草。

(工商時報)