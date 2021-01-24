桃園市的諧音是「桃源」，原是帶有「世外桃源」般和樂寧謐意味的，陶淵明〈桃花源記〉中的漁人，入而復出，未能體悟到桃源之美，後世皆甚為嘆惋。桃園市自升格以來，由於比鄰首都，且又房價稍廉，已成為台北市上班族的首選，許多人不避通勤之勞累，寧可選擇定居桃園，儼然成為避城市之濁囂的一塊樂土，實無異於「桃源」了。

可事出意料，因部桃醫院爆發疫情擴散現象，國防部率先「超前部署」，下令官兵「避桃」，而藍營五縣市隨之跟進，亦紛紛祭出「避桃」之令，本是「桃源」的桃園，一夕生變，竟成為人心畏怖的惡地，更引發了藍綠兩黨無休無止的政治鬥爭，真的教人情何以堪！

國防部當然是「始作俑者」，這個「避桃令」原本只須私下函告所屬單位即可，而竟然以公告發出，連國軍都如此戒慎恐懼，又何怪乎藍營五縣市的跟進？在安然平順地渡過世紀災難的一年之後，由於政府極力的渲誇，全台百姓知安而不知危，其實是真的有點掉以輕心的，國防部如此率爾公告「避桃」令，其所可能造成的恐慌，當然是不言可喻的。疫情是不長眼睛，但卻會擇地爆發，多數人會選擇「避地」，自在情理當中，此亦為防疫政策中會公布足跡，勸喻民眾多加留意的重要措施，「避桃」令的原意，亦只不過提醒民眾多加防範而已，本無須過度解讀。

但是，藍綠兩黨惡鬥成習，刻意將「避桃」扭曲成「禁桃」，尤其是執政黨，見縫插針，竟將此一善意提醒民眾的「避桃」令，說成是藍營的「落井下石」、「無知與歧視」，遂使得原應具體落實的防疫措施，淪為毫無意義的口水之爭，兩黨交詰，爭論未休，而有越演越烈的趨勢，反而模糊了防疫的焦點。

所謂「同島一命」，台灣不過是小小的一塊土地，居民往來交通，既繞不過桃園，更無從認定其所從來，怎可能「禁桃」？事實上，即便如澎湖有較明顯的指令，也不過約限公務人員，何曾有視桃園為禁地之意？「避桃」令主要在約限「非必要人士」，這本就是防疫的ABC，但卻完全與支援桃園的物資、人力毫不衝突，君不見目前全台各地對桃園供應不絕的援助，絲毫未受到「避桃」令的影響？我相信，即便是藍營主政的縣市發生這種情況，也當會受到如此的鼎力相幫。

防疫是全民的戰爭，沒有人能規避此一戰事，桃園目前戰事吃緊，可敬的醫護人員，正在第一線勇猛作戰，他們是專業，無須閒雜人士去搖旗吶喊，如無必要，「避桃」不但是「護桃」，更是「護己」，這才是防疫最切要之事。可嘆的是，執政黨將抗疫戰爭當成政治鬥爭來打，刻意塑造藍與綠的對立，這才是最大的無知與歧視。