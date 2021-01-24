新冠肺炎疫情仍然持續延燒，全球已有近9,700萬人感染，超過200萬人死亡，再加上病毒持續變異，英國變異株、南非變異株，甚至美國加州變異株，傳染力一直在增加，各國醫學專家認為，單靠封鎖已經無法擋住病毒傳播，必須要靠疫苗施打才行。而輝瑞疫苗是美國核准上市的第一支疫苗，目前已經進入上市後觀察期，許多資訊蜂擁而來，但美國民眾接種意願低落。

根據長凳研究中心（Pew Research Center）調查顯示，每10名美國民眾中，就有將近4人表示「肯定不會」或「很可能」不會接種疫苗。原因是此疫苗研發僅僅用了8個月，打破了目前最快疫苗研發4年時間的世界紀錄，也難怪美國民眾對新冠疫苗沒有信心。再加上依照美國法律，若是疫苗不幸出錯，生產疫苗的製藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech，在2024年前都能免責。於是就出現了一個大哉問，那到底應不應該施打輝瑞疫苗呢？外傳輝瑞疫苗施打後，過敏人數眾多，真的嗎？

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發表一篇輝瑞疫苗副作用上市後報告，截至2020年12月23日為止（上市後約兩周的時間），在美國已經有1,893,360人打了第一劑疫苗，其中有4,393（0.2％）例的不良反應報告，在過敏性副作用方面，分為不嚴重和嚴重兩種情形，不嚴重的過敏性副作用，其症狀發作在0-1天內，症狀像是瘙癢，皮疹，喉嚨發癢以及輕度的呼吸道症狀。嚴重過敏反應像是過敏性休克，確定的有21例，這種副作用有可能危及生命，但一般在接種疫苗後很少發生，此次輝瑞疫苗發生的機率經計算後為每百萬劑11.1個人。在這21位患者中，17位是本來就有過敏史，包括對藥物或醫療產品、食物和昆蟲叮咬的過敏史，其中甚至有7例以前就曾經歷過敏性休克。

21位過敏性休克的中位年齡為40歲（範圍= 27-60歲）。從接種疫苗到症狀發作的平均時間為13分鐘（範圍是2~150分鐘），更精確的說，15分鐘內發病的有15名患者（71％），15至30分鐘內發病的有三名（14％），只有三名（14％）是在30~150分鐘後才發病。在美國CDC發表這篇副作用報告時，已有20人（95％）康復出院，沒有人因過敏性休克而死亡。因此，總的來說，接近九成（85％）過敏性休克病例是在接種疫苗後30分鐘內就出現症狀，所以打完疫苗，應該在醫療院所觀察半小時後再離開，比較安全。但如果是在回家後才出現過敏反應症狀的話，應立即就醫。另外疫苗過敏反應患者有近8成（81％）是曾經有過敏史的人，所以有過敏體質的人應該告訴醫生，讓醫生評估你的體質能不能打，就會比較安全。

超過80歲長者，輝瑞疫苗施打後，死亡率高？挪威為了控制新冠狀肺炎疫情，已經有3萬3000人接種疫苗。但卻出現23人在接種第一劑輝瑞疫苗後死亡，其中近3/4都是80歲以上長者，13人已解剖驗屍，當局表示，輝瑞疫苗對極高齡（80歲以上）和患有絕症（體弱）的人，恐風險過高。目前世界各國都在觀察疫苗上市後的副作用，而挪威這次的聲明，是在2021年1月16日發布的。挪威醫療管理局（Norwegian Medicines Agency）表示，對年老體弱的人而言，即便是非常輕微的疫苗副作用，也會變成嚴重後果。若再加上對可能不久人世者而言，疫苗帶來的好處可能微不足道，所以不建議超過80歲以上的人施打，但年紀較輕、較健康的人（65歲以下）仍應施打輝瑞疫苗或其他已經獲得核准的疫苗。

輝瑞疫苗保護率，沒有想像中那麼好？以色列截至2021年1月21日，已經有200萬人接種了輝瑞第一劑疫苗，超過40萬人完成第二劑注射，但是在接種疫苗後，仍有12,400人得到新冠肺炎，甚至裡面有69人已經完成第二劑注射，因此，以色列抗疫負責人阿什（Nachman Ash）在接受電台訪問時說道，輝瑞疫苗第一劑效果似乎沒有想像中那麼好，輝瑞自己宣稱，打完第一劑後，有52%的保護力，完成第二劑注射後，有效率提升至95%。另外，《英國醫學雜誌》副主編多西教授（Peter Doshi）對輝瑞疫苗實驗方法提出質疑，認為輝瑞疫苗的保護力遠不及該企業所公佈的95％，而很可能是只有29％。雖然很震憾，但大家都同意，縱使疫苗施打後，無法保證所有人免得新冠肺炎，但縱使不幸染疫，其結果也只會是輕症，仍然值得施打。

綜合上述資訊，在專業醫事人員的正確評估與適當標準施打程序下，輝瑞疫苗仍是安全和有用的，應該施打。對於80歲以上的人，依照美國國家過敏和傳染病研究所所長佛西（Anthony Fauci）表示，針對不同人群，可以使用不同的疫苗，目前美國另一個已經進入臨床三期的疫苗，諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗在老年人群中，試驗做得較完整，如果你是高齡老人，佛西建議接種該疫苗。

（作者為陽明大學醫學院兼任教授、佛光大學講座教授、台北市議員）