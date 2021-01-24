全球化讓國家與國家間、企業與企業間、國家與企業間三種跨境交易更活躍，彼此間相互依存，邊境及界限趨向模糊，國與國、人與人之間，我中有你、你中有我，將意見歧異的國家化干戈為玉帛，在跨國供應鏈網路、金融網路、貿易網路、移民網路、運輸網路、資訊網路、跨國企業命運融合在一起，空前的緊密、高度的整合在一起。

擁護全球化的北半球與反全球化南半球，讓已開發國家與開發中國家相互對立，形成「南窮北富」貿易壁壘分明。北半球美國一直是全球化浪潮下最大推力，同時也是阻力。二戰後的美國，不得不提海耶克（Friedrich Hayek）與凱因斯（John Maynard Keynes）二 位 巨 擘 ， 前 者 新 自 由主 義 信 奉 市 場 原 教 主 義（market fundamentalism）信奉者，小政府理念，主張政府不該干預市場；後者是鑲嵌式自由主義信奉者，大政府理念，主張政府應干預市場。

1930年美國經濟大蕭條，羅斯福總統推行新政（new deal），凱因斯需求面經濟學，主張政府應積極利用財政與貨幣政策來調節經濟週期，從需求面選擇性干預價格。對於自由市場配置效率，更可自動達成充分就業的總體均衡產生質疑，以海耶克為代表的古典主義經濟學，被西方國家政治菁英徹底摧毀。戰後讓資本家選擇性與勞工、中產階級妥協，鑲嵌式自由主義體制指導思想得以遂行。

1971年「石油危機」爆發，造成通貨膨脹、經濟衰退、失業率攀升。1980 年海耶克供給面經濟學死灰復燃，資本家與市場原教主義開始反撲。在新古典經濟學掩護下，右翼保守政治力量開始集結，對需求面經濟發起嚴厲攻擊，認為政府過度對市場經濟干預與管制，公部門過多使用社會資源，造成社會支出浮濫、資本家高所得稅率、公營事業壟斷低效率、賦予工會過多談判及罷工權利等罪魁禍首問題。

2016年川普當選美國第45任總統，中美貿易戰，產生貿易保護主義，同時歐債危機造成成員國之間內部矛盾。從英國首相梅伊接下職務開始，長達三年的馬拉松談判，在2018年12月向英國國會提出協議案遭到否決，英國脫歐給了新自由主義一記重擊。在朱雲漢新著《全球化的裂解與再融合》提到川普當選與脫歐是「逆全球化」主要現象。即右翼排外的民粹政治運動在西方如雨後春筍湧現，川普上台後貿易保護主義開始拆解全球經濟合作體制，將世界貿易組織（WTO）的規則踩在腳下，不惜挑起貿易戰，讓人不由得擔心，1930年世紀動盪的歷史是否會再次重演？

反觀民進黨政府反陸生、反陸配、反陸客，停止兩岸經貿與文化交流，造成社會動盪，衝擊國內經濟，割裂族群維繫。首先在2020年起停止招收陸生，此舉非但無助台灣高校解決少子化危機，其政策甚至有加速台灣高校退場嫌疑。在一份研究報告指出世界留學生中以中國大陸60 萬人為全球榜首之際，是全球少數幾個拒絕陸生國家之一，民進黨政府卻還在排外停止招收，故步自封，其心可議。

又，今年春節兩岸包機以防疫為由暫停，同時在台陸生也因防疫不得返家過年。台灣的防疫政策，讓民進黨政府在地上撿到槍，在中國大陸的台商不願意接，在台灣念書的陸生不願意送。

次者在反陸配政策上，兩岸雖系出同源，但民進黨政府卻有意的將陸配與外配作明顯區分。陸配在台法律地位遠不及外配，在此次肺炎疫情，留置在中國大陸陸配遭受到的待遇，明顯不同於其他國家外配。在民進黨政府標榜追求人權口號，各國都呼籲要維護台灣在國際人權空間，卻存有兩種標準。目前還有廣大回不了台灣繼續求學的小明，被民進黨政府拒之於門外。將陸配貼上親中的標籤，實際上對陸配並不公平。

最後在反陸客議題上，在2020年2月10日民進黨政府宣布關閉小三通，禁止陸客來台觀光旅遊。國內光觀光業叫苦連天，夜市看不到陸客，旅館一間間倒閉，交通運輸遊覽車賤價變賣，導遊熱起轉職風潮，停機坪上停滿載不到客人飛機，各家餐廳與名產店無不縮緊褲腰與時間賽跑，目前只能靠政府補助苦撐，到底還能撐多久誰也說不準。

此種種族主義、性別歧視、反對多元文化與美國貿易保護政策的逆全球化有什麼差別？

（作者為東海大學兼任助理教授）