衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染事件，近日共出現13例本土感染確診，其中5人驗出「L452R」變異病毒，恐有爆發社區感染風險，我們除了為醫護人員加油、打氣，戴口罩、勤洗手，自主健康管理外，更引頸期盼何時才能輪到台灣可以施打疫苗？一勞永逸解決病毒威脅！

當世界各國都已大規模、全面性施打疫苗的時候，台灣卻面臨自己做不出，對外買不到的困境，台灣南波萬的疫苗不曉得猴年馬月才能完成測試、問世、上市，陳時中本來說，最快1月即可以「緊急使用授權」（EUA）的方式，讓第一線人員先打自製疫苗，如今1月份都快過去了，目前已有2醫師、4護理師染疫，還是不見本土疫苗蹤跡，實驗尚未成功，同胞仍須等待。

至於對外購買疫苗，本來預計3月到貨，後來又因談判有點延遲，不曉得還要拖延多久，由於陳時中一開始就堅持不買有任何「中國因素」的疫苗，德國BNT疫苗，是林全最早談下來由台灣東洋取得代理，卻被揭露有中國民企復星醫藥入股BNT158萬股，約0.7%股權，因為有中資在內所以當然不能買，勢必破局。

英國和瑞典合資的阿斯利康疫苗，又稱牛津疫苗，陳時中聲稱已下訂1千萬劑，但能不能交貨也是個大問題，因為阿斯利康疫苗在印度和泰國生產的是要供應其它地區使用，東亞地區尤其港澳台等地，是由深圳的康泰生物製品廠生產銷售，基於逢中必反的政治正確，陳時中應該也不能接受拿到中國製造或中國銷售的疫苗，以免自打嘴巴變成「逆時中」。

美國莫德納疫苗，因為現在美國疫情最嚴重，將近2千5百萬人染疫，施打進度嚴重落後接種目標，自用都不夠怎能外賣，目前只供貨給美國本土或早期曾提供研發資金的投資人，「台美關係史上最好」莫德納很早曾向陳時中爭取贊助，但當時台灣防疫做的好、病例並不多，陳時中也非這方面專業，無法內行看門道，所以沒答應，台灣就此錯過優先取得疫苗的機會。

根據資料顯示，中國目前僅取得近5億劑訂單，買方多是發展中國家，自2020年12月份以來，巴西、菲律賓、土耳其、印尼等16個國家陸續採購中國疫苗，這和美國的20億以及俄羅斯的12億相比存在著較大差距，但仍有包括埃及、墨西哥在內多個國家正在排隊購買中國疫苗。美、俄的疫苗訂單越多，台灣取得的時間越靠後，其實中國生產的疫苗對台灣除了同文同種的適用性亦具有方便性與鄰近性，中國國藥集團研發的滅活疫苗，保護效力為79.34%，儲存溫度是2-8攝氏度，普遍性廣，相比於部分國家研發的疫苗要在零下70攝氏度的條件下保存，中國更易於存儲、使用，且安全、有效性高。

然而，因為民進黨政府和陳時中的反中原則，中資、中製、中銷，都不能買也不能用，甚至連白送也不要，上半場超前部署，下半場落後接種，只能祈求天佑台灣，我們都已自帶抗體、群體免疫。

（作者為台灣青年聯合理事長）