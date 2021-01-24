我見我思 #楊方儒 #跨境電商 #三缺 #挑戰

最近大家都很有感的新聞是，因應跨國供應鏈的大規模需求，國際空運與航運運費明顯上漲，缺櫃讓物流業者搶翻了天。尤其全球疫情發展迄今，缺工加上缺料，同樣困擾跨境貿易與電商品牌業者們，大家都在問，「三缺」何時有解？

工廠停工與碼頭停擺，斷鏈的風險，確實成了台灣業者，前進東南亞與歐美日韓各國的挑戰。特別是臉書等社群平台的廣告觸及越來越低，與網紅合作的行銷費用也節節上升，雖然各國電商滲透率越來越高，但成本也越來越不容易控管。

好消息是，去年全球電商市場交易額估計已達1兆美元，而亞洲是成長最為快速的市場。東南亞的泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓，在2019年的電商交易總額平均成長達20%，未來5年更是以泰國與越南的成長幅度最大，將分別達到4.9倍及6.6倍。

台灣電商「出海」已有多年，本來就在碎片化的東南亞市場著墨甚多，如今包括PCHome等大軍團，以及上百家自營品牌的小部隊，都把子彈瞄準了疫情後只能在家下訂單龐大消費族群，就是要讓危機成為轉機。

「在疫情之下，線下門市消失的人潮都湧入線上通路，導致電商受惠，沐伊孕哺的母嬰產品成長比率相較疫情之前，在印尼已成長將近5倍！」沐伊孕哺執行長周靖棠說，他在印尼經營多年，原本計畫要走向新零售（Online To Offline），但因疫情影響也改變了戰略，如今火力鎖定在線上，將針對內部數據進行系統整理、維護及開發，為的是在線上做更好的推廣。

成立在2013年的「老媽拌麵」，主打以台南日曬關廟麵搭配自家熬製的醬包，快煮6分鐘就能享用，目前線上海外銷售遍及美國、加拿大、中國、香港、澳洲、新加坡等地，在香港也已經有5間實體店面。好食樂共同創辦人暨副總經理高華一說，疫情造成民生物資瘋搶，老媽拌麵就在去年第2季的銷售量成長達到兩倍。

1月27日即將登場的《疫後新挑戰‧跨境新契機 》跨境電商趨勢論壇，就邀請了周靖棠與高華一，以及多達15家電商品牌代表，現身說法分享經營各國市場的甘苦談。關鍵在於，透過大數據、人工智慧、網紅經濟、社群行銷等新技術與新商業模式，以及面對疫情當下的新作為，大家都能夠創造電商產業再成長的新動能。

我們都知道，台灣製造業與貿易商的思維與策略，都是以「隱形冠軍」為榮，但如今的網路與電商市場，一定要讓各國消費者與用戶們，清楚知道台灣的優勢。這將不僅為消費者創造了價值，更會為台灣的好物，踏上一條好走的路。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）