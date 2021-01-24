看到媒體斗大的「德國向台灣求救」標題，大概都會訝異不已，台灣何德何能讓德國向台求救？其實，德國是為了車用晶片大缺貨一事，而此事既可看出台灣半導體生產的強勢，又可看到川普亂搞科技戰的後果。

根據外媒報導，德國經濟暨能源部長致函給台灣政府，希望台灣為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，且還特別點名要台積電的晶片。雖然經濟部說尚未收到函件，但此事並不離譜，因為不久前美國三大汽車廠也才透過外交途徑，希望政府協助解決汽車晶片缺貨問題。

全球汽車晶片是在去年第4季開始缺貨，且情況日益嚴重。原因是上半年的新冠疫情，讓汽車銷售腰斬又腰斬，許多銷售與生產幾乎停擺，因此各大車廠也向晶片供應商大砍單。只是人算不如天算，去年下半年大陸控制疫情、景氣回春，汽車銷售量拉高，開始出現車用晶片缺貨，接著缺貨現象就傳到全球。

這次缺貨有多嚴重，從各車廠的情況可看出，多家車廠停工，如著名的德國奧迪讓1萬多名員工休假，因為晶片缺貨無法生產；奧迪估計今年第1季可能因此減產1萬台車，德國大眾汽車更預估會減產超過10萬台。而汽車產業是德國最重要的產業，因此德國官員為此向台灣求助，這也顯示台灣半導體生產在全球的重要地位。

更有趣的是，此次汽車晶片缺貨嚴重還有一個原因：美國總統川普的科技戰。川普去年9月開始又準備對大陸的中芯祭出禁令，讓不少原先在中芯下單的汽車廠，紛紛把訂單移出到台積電等廠，但其他廠商其實也吃不下單，結果就是讓缺貨情況更形惡化，最諷刺的是：影響所及，美國車廠，如福特在美國的工廠，也不得不因此停工。川普害人害己，當為殷鑑。