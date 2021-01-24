美國電視新聞主持人賴瑞金，日前因染新冠肺炎病逝，這是2021辛丑年第一位因疫情犧牲的知名人物。賴瑞金在CNN開創了電視新聞訪談的新風格，將大眾傳媒信息的「廣泛膚淺」拉入「個別思考」的時代，每天節目的特殊選題，也透過 call in帶動了不同的族群關切與互動回應。賴瑞金的離世，顯然也正式宣告了一個傳媒時代階段的蛻變與結束。

結束的，恰是一個原本以「權威訴說」為主的時代！原本「一對多」的傳播狀態將信息輻射給普羅大眾，如今各種專業或權威在「自媒體、流媒體」的新浪潮中已經徹底分解。取而代之的是不再需要傳統媒體代為放大的各路「意見領袖」，各自直接在網路社群、傳播環境當中直接轉化成各自擁戴互動的受眾族群，並且獲得包括「經濟收入」在內直接、間接的影響力。

所謂「影響力」，在過去幾乎無一不是透過大眾傳媒進行或給予「塑造」。事實上這也之所以是「政治」與「傳媒」之間充滿競合關係的主因！政治勢力「需要媒體」，最終也情不自禁想要插手「控制媒體」，背後即是基於這個「權威訴說」的傳播機制的絕對強大。賴瑞金訪遍全球政治人物在內的各領域名流要角，他自己也曾是全美國最具影響力的公眾人物之一。

傳統的「權威訴說」被新媒體浪潮給衝撞解構之後，電視報紙等傳統媒體雖未消失，但大眾之間所有訊息流布確實變得複雜而多元了。這也正是民進黨為何如今會一手橫抓「控制傳媒」，而另一手同時積極「培養網軍」的原因！權威訴說雖被打碎，但人們依然渴切「聆聽」，政治權力的控制若想從長計議，就必須重新進行綿密的編織且策略十足的供應。

最近關於台灣疫情而飽受「綠營網軍」攻擊的楊志良、邱淑媞，這兩位衛福部的前朝官員，雖說也具有強大完整的醫衛體系管理經驗，但一切「善意的諫言」，都被視為挑戰中央權力的威脅而除之後快！不得不說，民進黨在「打擊異己」方面的狠辣熟練，已經臻於本能的厲害程度，「兩手」交錯發功出力的結構已經清晰無疑。

民進黨如今創造出新的「權威訴說」，首先透過中央官員甚至上達總統、院長「提出批判」！這個階段透過主力控制的綠營媒體，以報紙新聞、名嘴評論的方式進行第一階段討伐；隨後則是緊接由網路水軍「發出攻擊」！這些攻擊從「政策論辯」到「人身攻擊」無所不包，倘若被攻擊的對象仍在公務體系或權力支配系統之內，那更是「內外夾攻」！包括中天新聞台被取消執照、台大公衛院從此噤聲不語，都是徹底歷經了這些逼迫。

台灣新冠疫情的防疫至今，民進黨也好好利用了「防疫」，作為「權威訴說」合理化與擴張運用的契機！無論長期以來的「順時中」，或是最近甩鍋給國民黨的「禁桃令」，乃至以散布「假新聞」大舉透過刑事局舉報、約談、調查特定的民間對象，都是這個機制在背後整體運作。這股權力體制內外的強大壓迫，終究不是一般常人可以挺受或者對抗的！

傳播大環境的變遷，已經不再需要一個厲害的賴瑞金了！若干個「主持名嘴」，配合背後以資源圈養的千百「網路水軍」，再加上弱化無力的反對黨與媒體監督，一波波議題進行波浪式的風向操作，比如最近「稍微放大疫情，就又忘了萊豬」！綠色巨網覆蓋下的權威訴說，今後將更難突破。