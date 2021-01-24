過去這兩年來，台灣與中國大陸之間的關係已到了冰點。政大選舉研究中心近日公佈的民調趨勢圖即顯示，台灣人認同及傾向獨立（包括儘快宣佈獨立及維持現狀以後走向獨立）的比例皆在2020年來到歷史新高，分別為64.3%及32.6%，雙重認同（台灣人也是中國人）及維持現狀（包括維持現狀以後再決定及永遠維持現狀者）的比例則來到歷史新低，分別約只有29.9%及51.3%，更不要說中國人認同及偏向統一的比例，都只剩個位數。這段時期台灣民眾認同觀與兩岸關係態度的變化，是否將成為未來長期發展的趨勢？

去年底美國杜克大學的國家安全調查（由政大選研中心執行）問到：「如果台灣和大陸在政治、經濟、社會各方面的條件差不多時，請問您贊不贊成台灣和大陸統一？」，贊成的比例不到三成，不贊成的比例則超過六成。這和十年前，約五成民眾贊成兩岸各方面條件差不多時可以統一的狀況，已不可同日而語。進一步透過交叉分析來看，40歲以下的民眾對上述問題持不贊成態度的比例，將近八成。換言之，在目前的時空環境下，台灣民眾「反統一」的偏好已很明顯，而這樣的偏好已經與理性面的兩岸條件評估脫鉤。

不過，「反統一」的偏好不代表民眾已做好宣佈台灣獨立的準備。同樣的調查顯示，有六成五的民眾認為台灣要是宣佈獨立，中國大陸會攻打台灣。而在中國大陸會打台灣的前提下，仍贊成宣佈獨立的民眾則只有約三成四。因此，目前台灣民眾追求獨立的態度並沒有那麼堅定，中共的武嚇顯然成為民眾思考台獨選項時，主要考量的因素之一。

雖然反中及反統一的態度高漲，但不代表民眾希望與中國大陸全面對抗。當民眾被問到：「面對大陸的軍事威脅，您認為台灣應該加強軍事力量，還是採用比較溫和的政策，以避免製造兩岸的緊張關係？」，支持後者的仍佔多數，達到53%，支持前者的則只有約37%，雖然20-29歲的年輕選民支持兩者的比例較為接近，幾乎各佔一半（47% vs. 50%）。換言之，多數台灣民眾還是很務實，不願見到兩岸長期處於敵對狀態。

當然，兩岸緊張關係要能夠和緩，不能僅靠台灣片面善意，也同樣需要中共的善意。不過在目前蔡政府治下，民眾並不預期兩岸關係能夠改善，這在總統大選前的諸多民調就可看出：即儘管蔡英文在選舉中獲得壓倒性勝利，但多數民眾原本就預期到蔡總統連任後，兩岸關係會更不好，認為會變好的比例很低，通常只有一成多。

兩岸關係終究是雙邊的動態關係，目前台灣反中情緒高漲，固然和執政黨近來的立場及相關政策有關。但別忘了，在蔡英文政府執政初期（2016-18），雙重認同及偏統的比例其實是微幅增加的。筆者認為，過去兩年來，除了外部國際政治環境的變化以外（包括美中對抗關係升高），中共對香港的高壓治理及對台灣國際空間的打壓，使得台灣民眾對於中共政權喪失信任感，成為形塑台灣反中情緒的主要因素。不過，即使在這樣的情緒下，多數民眾也都瞭解中共的底線，希望能爭取到和緩的兩岸關係，甚至希望兩岸交流能持續，至少不要讓兩岸之間發生戰爭。

這種兩難的情境，不只反映在民眾的心態上，也同時反映了政府的兩岸政策。只是，目前從政治面向來看兩岸關係幾乎已超越所有的面向，未來兩岸經貿往來及文化交流已很難與政治面向的考量切割。

（作者為國立政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）