高雄鳳山罷免議員黃捷案進行得如火如荼，民進黨中央由蔡總統親自下達「救捷令」，去年的「罷免國家隊」瞬間就在高雄鬧區斥重資掛起巨幅廣告帆布，並召開記者會，揚言反罷免就是不能讓高雄「失控」！於是乎，民進黨秘書長林錫耀、黃捷的帶頭大哥立委林昶佐等人紛紛在鳳山屯重兵啟動反罷免，就連高雄市長陳其邁都出面帶著黃捷一起寫春聯表態力挺。

黃捷這位無黨籍的太陽花議員罷免案，看在鳳山民進黨議員、立委眼中真是五味雜陳，民進黨這樣壓制迫害民意，則反萊豬的民意若無法在這次罷免中獲得宣洩，他們以後的在地選舉勢必獲得更大的反撲，蔡英文藉由反罷免將開放萊豬的錯誤政策更緊密地綑綁成共犯結構，民進黨內部矛盾擴大之際，也顯示蔡英文為了避免提早跛腳，不惜把政治籌碼全梭了，進行一場「控制高雄」的超級豪賭。

如此的「控制」已由上而下地在鳳山鋪陳開來，小至地方里長也動起來了。鳳山區文衡里里長已訂在2月6日要帶里民出門旅遊，共6輛車，且在投票開始前就發車，一直要玩到投票結束才會返回鳳山，這消息已在鳳山炸開，群情激憤，徹底惹惱了較無意識型態的中立選民。換言之，這次的罷捷案一如民進黨執政的鴨霸縮影，沒人在跟你管什麼行政中立、不得干擾他人投票意願，反正球證、旁證都是執政黨的人，沒人玩得過他；民進黨既得利益族群想常保富貴安康，貫徹蔡主席的意志才是王道。只不過萊豬黨真的低估鳳山選民了，因為去年高雄老百姓面對民進黨壓迫時會怯懦退縮的態度，在這次「清捷行動」完全不同，就如這幾天文衡里長接到的抗議電話已經讓他傷透腦筋。

鳳山正在經歷台灣最新的民主轉型前沿行動。「罷免權」與「選舉權」在憲法參政權上的重量是一樣的，人民既然透過選舉授權了民意代表代為行使權力，當然也可以經由罷免取消授權。在民進黨的執政權貴眼中，鳳山這次既已在萊豬法案後逼出逾4萬的罷免連署票，他們不但不檢討道歉，反而出面指責民意「失控」，這就是擺明要給鳳山人進行「全民英檢」，看看到底鳳山人欠民進黨多少？能欺騙自己今天沒吃到萊豬，明天、後天、未來也都不會吃到萊豬嗎？

老百姓不欠萊豬黨，蔡英文啟動了鎮壓民意的惡令，其政務官卻對疫情的掌控日益失控，在這段時間內的疫情惡化無疑都將化為罷免黃捷的助力，因為全國都知道蔡英文在同一場中常會中輕忽疫情的擴散，卻下達剿滅「失控」的鳳山罷捷民意。

再弱弱地問一句：蔡主席，您也曾經在中常會表示要下鄉說明萊豬政策，如果將第一站就選在鳳山，並且親自示範如何烹調品嘗萊豬的100種方法，那不是對於挺黃捷更有說服力？如果再加碼賭上黃捷一旦被罷，您將辭掉黨主席一職，鳳山人的罷免意志想必會令萊豬黨全黨震撼。萊豬黨，這把敢賭不？（作者為資深媒體人）