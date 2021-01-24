部立桃園醫院爆發新冠肺炎防疫破口擴大，院內群聚感染、社區感染瀕臨失控，媒體報導個案838的染疫醫師自責不已，對此衛福部長陳時中說「此事不宜想太久，否則會越來越鑽牛角尖」。

自責與不捨，是人之常情，第一線醫護人員疏忽風險，替其他醫護人員上了寶貴的一課，這也是一種犧牲與代價。這樣的回想是有其意義的。

今天（24日）中午記者會指出889個案是1月8日因其他疾病住院，11日出院，890個案是其陪病者，兩人16～20日陸續發生症狀，23日確診。

那麼回想1月12日陳時中宣布「北部某醫院」染疫醫師838個案，忽略個案有超過5天趴趴走情形，且說疫調困難，卻只匡列採檢醫院接觸者人數464人、社區接觸者56人，是不是太掉以輕心呢？否則就能及早防範889、890個案的發生呢？

任誰都不樂見防疫破口發生、任誰也不願意鑽牛角尖，陳時中若有警覺，第一時間能從嚴、擴大採檢範圍，應不至於讓「避桃令」逐漸蔓延開來。24日傍晚，指揮中心宣布回溯1月6日至19日增列曾到桃醫就醫及工作人員自主健康管理對象，不啻亡羊補牢做法。

不否認，回想不宜太久，但必須回想自己哪裡疏忽了，才會警惕不該把焦點放在楊志良的「開除說」而悔不當初。