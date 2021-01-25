美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨(24) 日表示，美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。這是拜登政府正式上任後給出的第一個明確信號：兩岸促談。

聲明指出，「美國將在符合台灣人民的期望與最佳利益下，繼續支持和平解決兩岸議題。美國維持其在三個公報、台灣關係法和六大保證中提出的長期承諾，我們將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。」

中國大陸去年12月初《環球時報》年會上熱烈討論和統、武統、北平模式，不料，到了月底全國台研會長汪毅夫嚴正發出「不容妄議中央」兩岸政策，霎時，武統論高喊大半年的《環球時報》，也不得不立刻冷靜下來。「不容妄議中央」，這句話在大陸官場的意涵，是位居上位者以絕對權威，震懾氣勢壓服這群《環時》退休將領，顯然背後有習近平意志。

當中國大陸武統論退潮，美國國務院一聲令下「兩岸促談」，球又回到台灣手上，「反中」紅了眼的蔡英文政府準備好了嗎？