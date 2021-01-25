國共內戰，國府播遷台灣，造就台灣獨特的眷村聚落，眷村居民來自大江南北，住戶右邊可能廣東人，左邊可能四川人，有人嗜好辣味，有人喜食饅頭，生活習性大異其趣，語言溝通時而雞同鴨講。但在「打倒萬惡的共匪，解救水深火熱的大陸同胞」的口號下，軍民各個無不宵衣旰食，經濟雖拮据，卻能共體時艱，生活有苦也有樂，軍中康樂隊，平劇隊，各地歌唱比賽，造就無數影歌星，姚蘇蓉、白嘉莉、冉肖玲、吳靜嫻、鄧麗君、郭小莊都是當年炙手可熱的大明星，這些響叮噹的人物，有人出自眷村，有人會唱，有人會演，更有人會作曲，皆成了茶餘飯後，評頭論足的話題，這些藝人與歌曲也撫慰了當時的人心。聽歌看電視，為空暇乏少娛樂的普羅大眾，帶來生活的小確幸。

電視五燈獎節目長達33年，一二三四五燈亮，五度五關獎五萬。你來演、我來唱、大家都來看。你健康、我健康、大家都健康。是當年周末全家大小守住電視機觀賞最多，記憶猶存的節目，尤其計分版的閃燈，閃啊閃、不停的轉，是高分是低分，帶動觀眾的心情跟著轉，最後燈停的分數，觀眾啊的一聲，有歡呼，有感嘆。1998年7月19日五燈獎播出最後一集(1701集)，總結五燈獎節目33年的歷史回顧，為大家留下美好的回憶。電視帶來歡笑，有歌也有淚，大明星永遠是少男少女追逐模仿的對象。

最美麗的主持人

白嘉莉本名白沙，台灣出生，家居台灣台中市空軍水湳基地附近的眷村。初中時曾代表學校参加台中地區校際演講比賽獲得冠军，高中時因父母離異而棄學，赴台北參加歌唱比賽，以第一名進入演藝圈。後轉入空軍藍天康樂隊，一同與揚小萍、冉肖玲接受歌舞訓練，並以白嘉莉為藝名。在與台灣電視公司簽約後，年僅19歲就成為台視歌唱節目的知名主持人，並在節目中創下以英語、日語、法語訪問嘉賓的先例，素有「最美麗節目主持人」的稱號。白嘉莉主持過的歌唱節目有《群星會》、《銀河璇宮》等經典歌舞秀。群星會節目主題歌的首尾兩句：群星在天空閃亮，百花在地上開放……朋友們，快來歡唱，讓人間充滿新希望。歌詞令人印象深刻，群星會是電視節目開播後的大型現場節目，風靡不少觀眾，也讓觀眾眼睛閃亮，對電視節目充滿新希望。

禁歌皇后

姚蘇蓉1966年參加正聲電台主辦的歌唱比賽，獲得評審青睞得到冠軍，1967年演唱秋水伊人時，不知是感情豐富，還是觸情感傷，淚流滿面，贏得盈淚歌后的美譽。在翁清溪老師的促成下，與當時海山唱片公司簽約，進入演藝界之後，以一曲負心的人一炮而紅。

《今天不回家》是一部台灣影片，大眾電影事業公司出品，電影主題曲曲名也是《今天不回家》，由姚蘇蓉主唱，影片係白景瑞執導，演員有甄珍、武家麒、鈕方雨、雷鳴等人。電影片中甄珍飾演的角色張珍珍，稚氣討喜，甄珍因而走紅演藝圈。姚蘇蓉曾是台視基本歌星，所唱紅的有《今天不回家》、《負心的人》等多首歌曲，以上兩首歌曲當時不論大街小巷天天放，唱片行放，冰果室放，彈子房放，有音樂場所的地方都放，走到那裡皆能聽得到，一天到晚不是今天不回家，就是負心的人，引起政府關注，認定是糜糜之音，在70年代被列為禁歌，姚蘇蓉又多了一個禁歌皇后的封號。

姚蘇蓉的婚姻如她所唱的歌，像霧又像花，是那般的迷濛、淒麗。曾以摸骨問婚姻，算命師搖頭而嘆：「嫁一個，離一個！」她笑答：「那我不離呢？」算命師口氣堅定的回以：「那由不得妳！」早已論斷她多次婚姻的命運。1991年結束泰國演唱後的隔天則急流勇退，以後旅居吉隆坡。

盈淚歌后唱出了時代的感受，代言了時代的心聲，歌曲被禁，然人心感受卻無法被禁。

星星知我心

吳靜嫻1949年隨父母由大陸遷居台灣高雄,住在岡山眷村康樂村。就讀岡山高中上音樂課時，識得基本樂理，當年音樂老師是岡山中學名師，家住空軍眷村醒村，先生是空軍官校飛行教官，她女兒張琦寫過一文章「醒村老王」，在《中國時報》副刊發表，因而聲名大噪。張琦很會編故事，逗趣的講述她母親以「三打」出名：在學校打學生，在家打小孩，在朋友家打麻將。

吳靜嫻1966年參加正聲廣播公司全國國語流行歌曲歌唱比賽得到冠軍。1969年獲選為《中國時報》主辦的全國十大歌星之首。1970年又被選為香港十大歌星之一。1983年演出台視《星星知我心》連續劇，劇中扮演苦命的母親古秋霞，撫養五個小孩，演技樸實自然，感動海峽兩岸億萬觀眾之心，1984年獲頒金鐘獎最佳女演員獎。1989年1月29日，湖南電視台也選擇播放《星星知我心》。2002年開始在台北市萬華社區大學當老師，教授民眾唱歌技巧。

吳靜嫻主演《星星知我心》之前，是個專職的歌星，並無演戲經驗，因曾在香港的漢宮夜總會演唱，時任香港邵氏公司導演的林福地也在台下觀賞。之後林福地準備執導《星星知我心》，曾經考慮從歸亞蕾、陳莎莉等資深演員扮演古秋霞，但是她們不是檔期已滿、就是不符合林福地所要求扮演的風格。林福地向台視節目部打探，曾在香港見到一位台灣歌星，她演唱時眼神憂鬱，臉部悲傷多表情，想選她主演《星星知我心》，但不確定她的名字。林福地請台視節目部搬出台視所有歌星的名單，節目部將台視歌星的名字一個個念給林福地，林福地確定就是吳靜嫻。吳靜嫻最初表示自己不會演戲，試鏡後，台視高層也反對吳主演。林福地力排眾議，堅持非吳靜嫻主演不可。之後一直到2007年，吳靜嫻談到林福地之所以非她主演《星星知我心》的原因：「他覺得我有一種女人愁苦傷感的表情和賢淑的氣質，與劇中人物十分貼切，所以雖然當時我還沒演過戲，他還是對我非常有信心。」

《星星知我心》，演出了勞苦大眾彼時的心情，海峽兩岸皆獲同理心，是黑白電視時代大家共同的記憶。（《龍的傳人》之一，待續）（徐天佑/高雄）