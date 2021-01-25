拜登上任急迫要事 竟是簽署戴口罩令

拜登於1月21日就職美國總統，他簽署的文件中，有一項竟是多國早已實施的戴口罩令。美國至今染疫、死亡人數持續攀升，疫苗也尚未穩定開發完成，2021年疫情恐仍無法解決。反觀中國大陸，如今......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！