拜登接下防疫燙手山芋 台也出現破口 2021新冠病毒有解 ？ 08:312021/01/25 言論 林映汶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登接下防疫燙手山芋 台也出現破口 2021新冠病毒有解? Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登上任急迫要事 竟是簽署戴口罩令 訂閱影音： 中時新聞網 拜登於1月21日就職美國總統，他簽署的文件中，有一項竟是多國早已實施的戴口罩令。美國至今染疫、死亡人數持續攀升，疫苗也尚未穩定開發完成，2021年疫情恐仍無法解決。反觀中國大陸，如今......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！ 利多匯聚 M31、世芯強強滾 英盼速簽自貿 美暫擱先拚防疫 #拜登 #燙手山芋 #出現 #2021 #新冠病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登新政 助攻乾淨能源產業 04:102021/01/25 投資理財 美國促北京 停止對台軍事外交經濟施壓 04:102021/01/25 焦點要聞 遠距商機熱 11檔PC族群續旺 04:102021/01/25 證券．權證 美中台 進入新安全觀時代 04:102021/01/25 焦點要聞 操盤心法－靜觀美股大咖財報 短線宜高出低進 04:102021/01/25 證券．權證 宣示在台大舉徵才 臻鼎：2021成長爆發 04:102021/01/25 產業．科技 葉倫六方針 聚焦救經濟 04:102021/01/25 全球財經 辦年貨顧防疫 三鳳中街沒試吃 04:102021/01/25 地方新聞 庫林工業級空氣淨化機 助抗疫 04:102021/01/25 產業特刊 美國扮演討好兩岸的情人 04:102021/01/25 時論廣場 美友台聲明 藍委稱要兩岸自制 04:102021/01/25 焦點要聞 言論熱門新聞 中時社論》恐龍判決砸了最高法院招牌 - 中時社論 - 言論 天堂不撤守：陳長文》台灣：獨一無二的人權模範 - 名家 - 言論 時評》台美政客被潑冷水 - 短評 - 言論 時評》德國向台灣求救的背後 - 短評 - 言論 毛嘉慶》萊豬黨敢賭終「捷」令嗎？ - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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