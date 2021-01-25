日前翻看老相片，發現1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」，對之後的兩岸交流交往產生巨大影響。筆者當時是《台聲》的美術編輯兼攝影記者，光是1988年就在北京拍攝了33項兩岸交流活動，在此挑出部分相片，與讀者分享33年前在北京城發生的故事。

老兵想家40載夙願終償

1988年1月19日17時，由台灣「外省人返鄉探親促進會」組織的台灣返鄉探親團一行25人從西安飛抵北京。這些因國共內戰而滯留台灣島上的老兵，40多年來夜夜思鄉不得歸，如今踏上故土，個個激動不已。團長何文德那件寫著「想家」的夾克，現收藏在國家博物館裡，在「復興之路」展覽中長期展出。在最新推出的「金甌無缺—紀念台灣光復75周年主題展」上，這件夾克依然在展櫃中，向觀眾們講述「想家」、「回家」的故事。

1月20日上午，何文德在北京國際俱樂部舉行的「探親懇談會」上說「美國人為了到月球去，不斷地研究，也不過等待了17年；而我們這些為國共兩黨打內戰的老兵們，為了回家看看自己的親人，為了觸摸故鄉的土地，卻苦苦等待了40年！」令在場的台胞鄉親唏噓不已。

原籍高雄，時任中央人民廣播電台台播部主任的葉紀東，想起了在台灣的親人，淚水不禁奪眶而出。在北京定居的台籍老兵黃清旺說：「我在內心也寫著同樣的兩個字—想家，已經41年了。讓我回去，告訴家人，我還活著，我還沒有死呀！」

黑白圖片記錄的是：時任全國台聯秘書長的原住民噶瑪蘭人張澄生抱著何文德說：「我們山地人有個習慣，父母在時要常回家去探望，父母不在了，每到豐收節，子女要去墳上叩頭燒香，可是我回不去啊！」

1月21日，這群大陸籍的國民黨老兵，登上八達嶺長城，眺望長城內外，老兵們情不自禁地唱起《長城謠》：萬里長城萬里長，長城外面是故鄉……，但願此後回家不再艱難，兩岸同胞心一條，新的長城萬里長。

1988年兩岸交流密集，開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

此外，「台灣返鄉探親團」發言人楊祖珺（知名的校園民歌手、黨外雜誌《前進》創辦人），於2月1日在北京國際俱樂部，舉辦了一場《來自台灣的歌聲》音樂會，大陸歌唱家李谷一也上台捧場，讓在京定居的台籍鄉親聆聽來自寶島故鄉的歌聲。次日晚，楊祖珺在北京大學禮堂，為北大學子們演唱台灣歌曲，受到空前熱烈的歡迎。

1988年兩岸交流密集，開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

兩岸歌手鬧元宵慶團圓

2月29日（正月13）至3月2日（正月15），《燈月良宵慶團圓》元宵音樂晚會在首都體育館連演三場，一票難求。來自台灣的歌手費翔、王秀如、華冠雄、鮑立與大陸歌手同場獻藝，共迎元宵。這三場「歡迎台胞回鄉探親 共慶兩岸親人團聚」元宵音樂會是由全國台聯與中國音樂家協會、中央電視台舉辦的。范琳琳、屠洪剛、王蘭、小香玉、侯躍文、劉歡、毛阿敏、孫國慶、韋唯等大陸文藝界大咖悉數登場獻藝。由第一個登陸北京央視春晚的台灣歌手費翔壓軸。

由於1987年春晚，費翔唱了一首《冬天裡的一把火》後，大興安嶺燃起一場非常大的山火，所以費翔此次帶來一首《小雨來的正是時候》。費翔為此還特別做了說明：「有朋友風趣地說，我去年唱的『一把火』燒了大興安嶺，所以我今年就唱了首下雨的歌。」幽默歸幽默，1987年大興安嶺山火雖大，但僅28天就被徹底撲滅了，而費翔到大陸春晚一唱，卻被台灣當局封殺了14年。直到2000年，費翔才應邀回台，上了一檔非常受歡迎的節目。（待續）

1988年兩岸交流密集，開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

(作者係《台聲》前攝影記者)

來文來源：《觀察》雜誌第89期2021年1月號