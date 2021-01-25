中時新聞網「言論頻道」之「兩岸史話」
除原本連載書摘之外
即日起加開新單元──
1.「我家老故事．勿忘影中人」
每個家庭都有許多珍貴影像，儲存著愛與能量。
讓我們一起見證歷史，分享最真實的兩岸情緣。
歡迎各界人士提供照片，以簡單文字敘述畫面的小故事，透過平台溫存回憶。
2.「家鄉味．人情味」
有人說「有飯香的地方，才是家」「最美好的記憶，是味道」
因此不論是家常菜、家鄉菜、地方特色小吃或難忘的小館子
都歡迎大家在這塊園地共同交流
「有飯香的地方，才是家」「最美好的記憶，是味道」 因此不論是家常菜、家鄉菜、地方特色小吃或難忘的小館子 「家鄉味．人情味」新單元積極徵集稿件中 【史話】歡迎各界分享，來稿請寄至[email protected]
目前正積極籌備徵集稿件中
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歡迎您隨時加入
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