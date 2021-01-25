家鄉小城處於一個十分尷尬的地理位置，吃早茶，說白話，飲涼茶，嶺南文化浸潤許久，逢年過節舞獅游龍好不熱鬧，但是並不屬於隔壁廣府。

而家鄉的每一個小孩或許都逃不過因為吃得「熱氣」，被爸媽領著去喝一杯涼茶。為了安撫孩子苦得委屈的心情，涼茶鋪的老闆往往會貼心地附贈一小包自製陳皮，拿到裝著陳皮的透明小袋，大部分小孩破涕為笑。

但是也不乏我這種怎麼哄都鬧個不停的「問題小鬼」，所以涼茶鋪的老闆對我印象格外深刻，當然，我對他們家也怨念已久：為什麼會有人賣這麼難喝的東西，還不倒閉啊？

年少不更事的我當然不會只是想想而已，每次被「綁」去喝涼茶，就要口無遮攔地在老闆面前放一次狠話：「叔，太難喝了！你們家早晚關門大吉！」大叔從來不生氣，只是笑瞇瞇：「反正你得喝。」

喏，獎你一包陳皮，哎哎，別哭了，兩包行嗎？

那天之所以印象深刻，無疑是因為對年幼的我來說的確是一個巨大的打擊。身為老師的貼心小棉襖，班裡得意洋洋的小班長，居然在期中考試名落孫山，這讓我覺得很沒面子。並且我早就跟爸媽大放闕詞，如果我考了第一名，就帶我去吃肯德基，並且吃完不用喝涼茶。

從考試前幾日，我就開始想像我如何帶著漢堡包在涼茶鋪阿叔面前大快朵頤，又或者是怎麼挺著圓滾滾的肚子路過涼茶鋪後張揚離開。

可是現在願望破滅了，我十分失落。

放學路上經過涼茶鋪，我沒好氣地坐在他家門口的長凳上，等著爸媽下班路過順帶捎我回家。細心如阿叔，一下就察覺了我的沮喪，端著他那招牌式的笑瞇瞇問道：「小班長今天被誰欺負了？誰敢欺負你？」

「要你管！」我當然是不買帳的，要不是爸媽下令讓我在這等著，我定然不會來的，涼茶味光是聞就苦得要命，每天在這坐著，我就感覺自己像在中藥罐裡泡了個澡，或者就是像被浸泡在藥酒裡的某種任人擺布的藥材。

一想到煮熟的肯德基飛了，自己只能坐在這臭臭的鋪子裡，我越想越氣，越想越委屈，想得眼淚啪嗒啪嗒直往下掉，這還不行，我必須哇哇大哭以宣示自己的委屈，引得路人紛紛側目。阿叔慌了神：「喏，獎你一包陳皮，哎哎，別哭了別哭了，兩包，兩包行嗎？」

拿到兩包比正常分量多得多的陳皮，傲嬌小屁孩如我，儘管在心裡笑出了聲，卻連謝謝也沒和阿叔說，只是停下了鬼哭狼嚎，乖乖等著爸媽認領。

「涼茶喝不？」阿叔問。

「嗚……」我作勢要哭，阿叔趕緊轉身忙自己的事，再不多嘴發問。

#慢慢飲，唔使急，慢慢來，唔使急

轉眼我已經讀高中了，阿叔的涼茶鋪也沒倒閉，不溫不火地開著，只是阿叔的頭髮漸漸少了，肚子漸漸大了，也有人開始叫他大爺了。

當然，遇到叫他大爺的客人，他的表現絕對很大爺。

我就親眼目睹一個路人匆匆停下，問：「大爺你這有沒有祛濕的涼茶？」

阿叔飛快瞥他一眼：「菜單寫著呢，自己不會看啊？」

「什麼態度！」客人莫名其妙，不知自己怎麼得罪了這位老闆，悻悻要走，結果阿叔滿不在乎。

滿懷少女心事的我約暗戀的男孩子去書店，路過涼茶鋪時突然看到老師騎車掠過，我做賊心虛，一下把男孩拽進了涼茶鋪。

我頷首窩在鋪前，祈禱自己千萬沒有被老師注意到，心跳砰砰要爆表，阿叔一眼就看出了我的慌亂，當然也注意到了我身邊的男孩。

「大爺，來一杯招牌斑痧涼茶。」男孩很坦然地點了單，轉頭問我，「你喝什麼？」

我哪有心思喝涼茶，於是應付了句：「和你一樣。」

恍然意識到男孩把阿叔叫做大爺，心想不妙，大爺要發威了。

大爺果然出招了，盯著男孩說，「小同學，斑痧是好，但我看不適合你現在喝，喝涼茶也要講時機，時機不對非要喝，那是有害無利。」他頓了頓，轉頭望著我，繼續說，「有的事也是這樣，小妹，你說是不是？」

男孩十分爽朗，替我作答：「是是是！行家說的都對，那我們還是要茅根竹蔗水好了。」

「哎，這就對了嘛。」阿叔手腳利落地遞上了茅根竹蔗水，轉身忙去了。

心想老師應該已經騎遠，我便想走，阿叔匆匆探出頭，像是無意又像有意般用方言說：「慢慢飲，唔使急，慢慢來，唔使急。」

「這大爺怎麼有點神神叨叨的。」男同學似乎有些不解。

但走出涼茶鋪的剎那，我突然意識到阿叔的用心良苦。

我心下暗暗說他多管閒事，不過也聽了他的，慢慢來。

#人嘛，不能一棵樹上吊著

我本以為涼茶鋪會一直堅挺下去，直到大四畢業後兩年回家，想去喝一杯，才發現涼茶鋪早已關張，原址變成了一間陌生的奶茶店，忙前忙後的都是年輕的臉龐。

二戰考研還是失利的我被自我否定的浪潮淹沒，整個人被沮喪的密雲籠罩，發現熟悉的老店不再，心裡感慨不已，失落感又多了一點。

在奶茶店面前打量了幾分鐘的我準備離開，一個熟悉的聲音叫住了我：「小妹，漂亮了啊！」

我轉頭，是阿叔，不，是大爺，阿叔真的是大爺了，穿著標準的大爺背心，還有大拖鞋。

「涼茶鋪不開啦？」我單刀直入地問道。

阿叔還是笑瞇瞇：「不開啦，今年不開啦！你看這奶茶店好不？」

「特好，這奶茶店生意紅火。」我望著排隊的小年輕們回答道，瞥了一眼菜單：「就是這個奶茶店，除了奶茶果汁，怎麼還賣斑痧？」

「那是，畢竟叔開的。」阿叔叉著腰，底氣十足。

我心想，果然是大爺，屹立不倒。

「不過當時計畫把涼茶鋪改奶茶店的時候，我是過不了心裡那道坎的，感覺好像放棄了堅持了這麼多年的本事，可畢竟，現在不是涼茶的時代了，我換條路走，店還能活。人嘛，不能一棵樹上吊著。」阿叔短短幾句，就交代了來龍去脈。

「現在挺好啊，生意不錯。」我應和。

「好多人都被『堅持就是勝利』這種話說服了，其實也不是什麼事都這樣，方向錯了還堅持，那虧大發咯！」阿叔看看天，又看看我，繼續說，「不過我這也算曲線救國，誰知道奶茶店生意這麼好，連帶涼茶也賣得不少。」

#這次阿叔請我喝了杯斑痧。

離開阿叔的店，我開始好好投簡歷，居然很快收到了面試通知。

一直以為自己不適合工作，只適合埋頭做研究，也許是我錯誤的堅持。

而且誰說工作何研究是兩碼事呢？

就像奶茶店也可以賣涼茶，對吧？（楊程程/廣西）

來文來源：《读者》（原创版）2021/1期