民進黨的聯合「理念相同」國家嚇阻片面侵略行為，與美國總統拜登的「理念相同盟邦及夥伴共組聯盟」似乎相互輝映，但一連串的重大事件暴露，在民進黨主政下，民主理念中的分權制衡、法治及責任政治在台灣更形退化，所引發的社會對立、政黨惡鬥成為台灣發展對外關係的主要障礙之一。

川普執政4年重創美國民主體制，弱化世界領導地位，但美國民主韌力仍存，三權分立、相互制衡發揮最大功能。根據統計，在美國大選後，川普陣營共提出86項選舉訴訟，挑戰選舉程序，計票、及確認過程，結果全軍覆沒。川普企圖影響地方選務負責人及操作國會政黨力量扭轉選舉結果，也都徒勞無功。

1月6日的「國會暴亂」是川普一手煽動的「叛亂」行為。雖然美國憲法保障言論與集會自由及人民反抗權，但不影響美國司法單位捍衛法治及社會秩序的決心，已展開200多件的重案調查、起訴，逮捕超過100人，沒有任何人敢批判警方、聯邦調查局及檢察署的權威及合法性。始作俑者川普本人即使已經卸任總統，也無法逃脫將遭到史無前例2度彈劾的命運。

反觀台灣，2014年台灣的太陽花事件，滋事學生攻佔立法院、行政院，蔡英文及民進黨人都聲援支持學運為公民不服從，蔡政府上台立刻對126名太陽花學運的學生撤告。魏揚等人二審依「煽惑他人犯罪」改判有罪，日前到了最高法院卻被發回更審。審理法官的政治正確凌駕司法獨立及法學素養，提出憲法乃至大法官解釋皆未明文規範的「抵抗權」、「公民不服從」等概念，等同恣意造權、造法，民主最後一道防線為之瓦解。

軍隊保持超然、獨立，絕不涉入政治是民主運作的鐵律之一，去年6月參謀首長聯席會議主席米利上將身著軍裝陪同川普總統在華府的「走秀」，立即引發各界批判會造成軍隊干涉政治的印象，米利為此公開道歉，表示當時不應在場，明顯與身為三軍統帥的川普唱反調。

在國會暴亂後，參謀首長聯席會議代表各軍種的8成員立即向軍隊發出備忘錄表示這是對美國國會、國會大廈與憲法程序的直接攻擊，軍方持續致力保護與捍衛憲法，換言之，軍隊效忠國家、憲法，而非政黨或領袖個人。

而在台灣，軍隊的表現常令人側目，蔡英文總統最近視察軍隊，拍完合照後，在場官兵高喊著「總統我愛你」，伴隨著張惠妹的「一想到你啊」歌曲，簇擁著總統離去。2006年憲兵對著陳水扁高喊「你是我的巧克力」被視為國軍馬屁文化的經典之作，不但已傳承下來，更有昇華版。

被拜登提名為中央情報局長的前副國務卿伯恩斯表示，「智慧外交要從國內出發」，這不僅適用於美國，對台灣更為迫切，結合理念相同國家必須以落實民主、國內共識及強大經濟為後盾，否則難以引起國際共鳴，只是「大內宣」的華麗政治口號。

（作者為資深媒體人）