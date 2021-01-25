部立桃園醫院群聚感染持續擴大，中央疫情指揮中心緊急決定擴大回溯出院者進行居家隔離，粗估匡列達5000人，指揮中心追著病毒跑，看來應是中繼投手上場救援的時刻。

桃醫事件發生之初，指揮官陳時中信心滿滿地說，醫院已將該院其中一樓層清空當作隔離病房，住院病人只出不進，有信心能做好感染管控，因此暫時沒有封院打算。

隨後指揮中心計畫要對全院員工及外包商等約2500人進行篩檢動作，前衛生署長楊志良一句「開除說」，目的是提醒陳時中防疫不該雙標，接下來應更戒慎恐懼，卻引來綠營全面追殺。

或許不想面對普篩，陳時中突然宣布不用全院篩檢，還將採檢當作「子彈」比喻，強調不會因子彈多就對空掃射，但隨著疫情連環爆，陳時中脫口洩露桃醫的名字，令人不禁要問：「部長，你累了嗎？」

尤其從清空不等於封院，到公布封城標準，似乎顯示疫情逐步失控，府院憂心星星之火足以燎原出手搭救，蔡英文總統不斷在臉書發文呼籲全民加強防疫，行政院長蘇貞昌更在陳時中說出防火牆有小縫隙後主持防疫會報，拍板5000人居家隔離的決策。

只是一夜之間要通知隔離5000人談何容易？接下來還要進行管控，其所耗費的社會資源難以估算，加上各縣市政府還要因應過年返台潮，指揮中心當初只出不進、分艙分流的決定，顯然有討論空間。

不諱言，過去一年，指揮中心在全民配合下，打了一場美好的仗，但在陳時中坦言台灣正面臨從去年防疫至今最大的挑戰後，公衛出身又曾任地方首長的副總統賴清德，就別只在臉書紙上談兵帶風向，該出面救救陳時中，全面止血了！