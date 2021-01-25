部立桃園醫院爆發新冠肺炎院內群聚感染，擴及病患和其家人，造成半年多來本土最大疫情事件。部桃事件之所以爆發及擴大，和中央流行疫情指揮中心一貫的對疫情心存僥倖並壓縮防疫動作有直接關係，蔡政府不要再用煽情的「挺桃園、挺醫護」來模糊焦點，重點在此事上指揮中心搞砸了，一定要虛心檢討盡快改正，如果繼續嘴硬不肯補強防疫增加篩檢，我們的防疫線恐怕終有一日潰堤。

防疫成執政黨政治提款機

蔡政府面對防疫的最大問題，是把台灣防疫佳績當成了自己的成功神話，以及大內宣與大外宣的政治提款機。一旦把理性的防疫戰打成了不講理的政治戰，專業與是非就會有理說不清，這對防堵病毒如救火的防疫戰來說，是致命的缺口。因為病毒可不會分藍綠，哪裡有漏洞就往哪裡鑽，台灣篩檢不足，就是一個危險的漏洞。

部桃事件爆發之初，指揮中心的應對過於保守，只匡列醫師與護理師女友的接觸者，接著疫情再爆，也只是擴大匡列對象，不肯做全院及相關接觸人員的普篩。而且只把幾個樓層設為紅區，這就像救火時只以最小範圍地圈住起火點，其他周遭還有沒有小火區或悶燒點完全沒去巡，暗中希望像過去敦睦艦隊等事件，病毒傳著傳著就沒了，整個防疫成績還是一級棒。但個案889根本是住在綠區病房，沒採檢沒隔離，他和案890還在社區活動，現在有沒有更多類似個案還很難說，因為也有4採才驗出陽性的個案。這些都證明指揮中心防火線拉得太保守，以致被暴燃的火勢燒得手忙腳亂。

就是因為蔡英文政府不肯全面普篩，我們才會看到部桃的疫情一天比一天的擴大，乃至必須把全院列為紅區，整個隔離人數達到創紀錄的5000人。這5000人的防疫管理及路線疫調，有足夠的人力做得來嗎？時間一拖拉，之前從漏洞散出去的病毒在外遊走得更廣，讓全台都處在陰影裡，到底病毒在哪裡，一定要靠篩檢才能及早抓出。

這也是為什麼，我們要一再呼籲大量增加篩檢，因為指揮中心刻意讓篩檢又貴又難，藉此壓縮篩檢量，以免戳破防疫神話給自己找麻煩，但這卻讓台灣像在一團迷霧中防疫，沒爆發出更多疫情全是託天之幸。

民眾想篩檢自保難如登天

事實上，這些收治確診病患的醫院，院內所有的人員本來就應該定期接受篩檢，這是N95口罩與防護衣之外的另一道防線，可以及早抓出輕症或無症狀者以作隔離。如今部桃爆疫，其他收治確診患者的醫院也應該開始全面普篩，之後也應定期篩檢。

有了廣泛的篩檢，才能精準隔離感染者，阻止病毒在社區流竄，但台灣民眾想要篩檢卻難如登天。不符合政府設下的條件就不准篩檢，自費篩檢要5000~7000元，一家老小篩起來要花4、5萬，比年輕人的月薪還多。而且篩檢能量很低，1家醫院1天可能只有10個名額，很多要出國洽公的民眾因為等不及只能取消機位。

大陸的篩檢費用只有台幣數百元，越南也不到千元，南韓和新加坡約4000元。衛福部長陳時中說篩檢太貴，全面普篩要8億元，其實光是振興券的印製就花了3.5億元，差不多可付一半的普篩費了，顯然政府沒把錢優先用在防疫。

誠然，我們的醫療成本比大陸高，採檢一次要用掉1套近2000元的防護裝置，醫護人員的費用也比較高，但到底成本結構如何、是否有可以節約的辦法，應該要放在陽光下檢視。何況防疫攸關全民健康，政府至少可以部分補助，解除條件限制，讓篩檢不再遙不可及。快篩的費用比核酸檢測低得多，也許不如核酸準確，但可以更廣泛地運用。國內投入篩檢試劑的多家廠商已可供應快篩、核酸與抗體試劑，行政院長蘇貞昌當初推出口罩國家隊，何不以同樣的魄力讓民眾想篩就能篩？

部桃事件證明，摀著眼睛是沒辦法救火的。光是一個部桃的篩檢和疫調就要拖這麼久，未來若是爆出更多更大的疫情，我們如何相信政府能迅速防堵？從台灣多次輸出確診個案也可看出，台灣的確存在著零星、隱形的社區感染，指揮中心必須承認過去少篩少出包的心態是錯誤的，盡快擴大篩檢、降低自費門檻及加強篩檢能量，才能有效保護人民的健康安全。