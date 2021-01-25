110年學測剛結束，這次的學測對於許多莘莘學子來說分外重要，是99課綱的末代學測，也是時代的眼淚，台下考生個個振筆疾書，而我在台上細細品味監考的箇中滋味。

預備鈴響後的5分鐘是最難熬的時間，考生眼中帶著殺氣、背後散發著充滿希望的光芒，就像猛獸要把台上的我吃掉一般，彷彿看見了當年的自己。之所以會來擔任試務工作，也是希望能親自體會當時站在監考台上每一位老師的心情。看到考生們左右不一的答案、錯誤的答題位置、有錯字的作文，心中滿是感慨，也許這一個小錯誤便是改變他人生方向的一根稻草，但我們不能也沒有權利干預他的人生，我想上帝的視角也是如此吧！

參與此次試務工作後，特別對110年學測很有共鳴，也仔細翻閱了報紙上的考題，其中國語文能力寫作測驗第一題，令我印象非常深刻，題目是「2019年澳洲皇家墨爾本理工大學的研究團隊，利用『光遺傳學』技術影響海馬迴，開發類腦晶片，可模仿大腦儲存和刪除訊息的方式，能精準刪除老鼠腦中特定的記憶。這項科技將有望應用於心理創傷者、藥物成癮者的治療，清除其長時間的負面與病理性記憶。

此外，也有政治哲學教授諾齊克提出『經驗機器』思想實驗：假設有一台機器可以提供所有想要的幸福經驗，甚至可以定期修改，無論是領袖群倫、環遊世界…，使用者想要的『幸福人生』，都可以事先設定。面對這樣的機器，人類將如何抉擇？」，題目需要考生思考「經驗機器」對人類的影響，幸福的人生從此自己設定，刪掉不愉快的記憶就能幸福嗎？

一客套餐就是要有前菜、主菜、甜點才是完整，一道料理若只有「甜味」還有辦法受到老饕青睞嗎？辛勤工作的蜜蜂釀的蜜也特別甜，人生就是要嚐盡各種酸、苦、辣、鹹後體會到的「甜」才是幸福吧！有這種「幸福製造機」乍聽之下似乎很動人，但從此以後「成功」都是虛擬創造出來的，人們好像也不需要目標而努力了，只需要任由自己在虛實世界裡不停地切換頻道。

「填完這些空白/就要和這一類的紙張告別了/語言如蚊蚋/每一個字/都刺痛紙上的肌膚/我們以油墨/撫慰紙張的傷口/等到油墨吸乾文字後/我們就和今天的自己/告別（簡政珍〈畢業考〉）」，這是110學年度學科能力測驗國文考科最後一題所選用的詩，其中隱含著對考生的祝福，看到這題的當下心也溫暖了起來。以「考試」為題的詩，談及考前倒數、等待考試的焦躁不安、考試過程，「填完這些空白就要和這一類的紙張告別了」相信看到這句的考生心中應該很有感觸。學測是一半以上的考生最後一次的大考，也象徵著和99課綱的告別，暗示著結束考試後是邁向人生的新旅程的開始，希望每個考生都能接收到命題老師的祝福，能夠在此為考試人生畫上句點。

雖然不少人以監考工作很無聊勸退我，此項工作也真的乏味又繁雜，但能陪著學弟妹順利考完99課綱的末代學測，我在監考台上的480分鐘，也就是8小時，正是人類最剛好的睡眠時間。這480分鐘對我來說意義非凡，像一場夢一般坐上時光機回到過去陪著當年的自己成長，心裡依舊踏實又感動。

（作者為國立台灣師範大學社會工作學研究所研究生、社工師、大九學堂二期學員）