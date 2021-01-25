面對本土感染案例快速增加，全國民眾皆人心惶惶，諸多縣市已將尾牙、年貨大街、燈會等相關春節慶祝活動取消，就是希望可以降低民眾群聚機率，這也凸顯本土疫情來勢洶洶，才會讓各縣市首長如此緊張，否則每個活動都是各縣市政府精心籌備已久的活動，不會如此快速喊停。

此時此刻，全國民眾一定要對台灣的醫療體系有信心，也請大家為醫護人員打氣，想想2003年台灣經歷SARS疫情時的慘痛經驗，光和平醫院是否封院就充滿了諸多意見，當時台灣對公衛領域也不重視，所以不管是人力、物資、隔離病房都嚴重不足。

但今非昔比，此次不但增設了中央流行疫情指揮中心統一管理，也對傳染病防治設計出標準作業流程，所以本次桃園醫院發生本土案例，新北市長侯友宜就表示新北市準備好了，桃園醫院的相關病患就透過轉院模式，移至新北市的醫院治療，降低整體群聚感染之風險性。

面對疫情的快速擴散，若是陳時中無法有效控制住整個局面，政府就該思考，比照美國作法，換副總統擔任防疫指揮官，賴清德副總統本身也是醫生專業背景出身，並擔任過地方首長和行政院長，對於中央資源的整合、與地方政府溝通都十分嫻熟，職級上也比衛福部便利。

故筆者認為，此際為提升民眾信心，表示政府的防疫升級，應由副總統賴清德擔任防疫指揮官，相信中央、地方的配合度會更佳，不致有「避桃令」等地方各行其事的亂象，事權不統一，徒增防疫困擾。而民眾更要對台灣的醫療有信心，全力配合防疫指揮中心的做法，相信一定可以打敗疫情。

（作者為民眾黨中評委）